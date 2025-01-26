В Белоруссии стали известны итоги явки на досрочное голосование на выборах президента

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В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики в своем Telegram-канале. За пять дней проголосовали 41,81% граждан, внесённых в списки для голосования.
Наибольшая активность была отмечена в Минской и Могилёвской областях, где явка составила около 43%.
Основной день выборов президента республики назначен на 26 января. Избирательные участки будут открыты до 20:00 по московскому времени. Выборы пройдут без присутствия западных наблюдателей и исключительно на территории страны.
В Белоруссии закончилось досрочное голосование на выборах президента
За пост президента борются пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Среди других кандидатов — депутат Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, представитель коммунистической партии Сергей Сыранков и лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
Прошлые выборы, состоявшиеся в августе 2020 года, сопровождались массовыми протестами, начавшимися сразу после объявления предварительных результатов. Тогда, по данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — около 10%.
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Мария Моисеева