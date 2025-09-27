«Не президент, а вагон с сувенирами»: Захарова резко высказалась о Тихановском
Представитель МИД РФ Захарова иронично высказалась о Тихановском
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Она выразила сомнение в том, что он отвечает образу президента. Соответствующую запись дипломат разместила в своём Telegram-канале.
Захарова заявила, что Тихановский идеально подошёл бы на роль представителя так называемых «европейских ценностей».
«Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам... Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберёг Лукашенко народ и страну, зарядив калаш «серебряными пулями», — написала дипломат.Представитель МИД опубликовала видео с Тихановским, где он находится на пресс-конференции вместе с женой Светланой. Захаровой показались необычными поведение и внешний вид оппозиционера.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Зеленским.