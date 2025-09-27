«Не президент, а вагон с сувенирами»: Захарова резко высказалась о Тихановском

27 сентября 2025, 18:44

Представитель МИД РФ Захарова иронично высказалась о Тихановском

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Она выразила сомнение в том, что он отвечает образу президента. Соответствующую запись дипломат разместила в своём Telegram-канале.





Захарова заявила, что Тихановский идеально подошёл бы на роль представителя так называемых «европейских ценностей».

«Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам... Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберёг Лукашенко народ и страну, зарядив калаш «серебряными пулями», — написала дипломат.

