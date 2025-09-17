Скандал с хиджабом, сумка за 50 тысяч долларов, клатч от Chanel и гарем: что скрывает жена президента Турции Эмине Эрдоган?
Жена Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган занимает пост первой леди Турции на протяжении трех лет и остается одной из самых загадочных и противоречивых фигур. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образованиеЭмине Эрдоган, родившаяся 16 февраля 1955 года в Стамбуле, была пятым ребенком и единственной дочерью в семье. С раннего возраста она пользовалась любовью и обожанием своих родителей. Начальное образование Эмине получила в школе для девочек, а позже ей удалось поступить в вечернюю Школу искусств, которую она не окончила. Вместо этого Эмине увлеклась общественной деятельностью, став одной из основательниц «Ассоциации женщин-идеалисток».
Встреча с Реджепом Тайипом ЭрдоганомНа одной из конференций Эмине встретила молодого оратора Реджепа Тайипа Эрдогана. Их знакомство быстро переросло в серьезные отношения, и вскоре молодой человек, следуя традициям, попросил руки Эмине у ее отца. В 1978 году они сыграли свадьбу, женщина посвятила себя семье, воспитывая четверых детей. Ее публичные появления были ограничены протокольными мероприятиями.
Переход к общественной деятельностиС избранием Реджепа Тайипа Эрдогана мэром Стамбула в 1994 году, роль Эмине начала меняться. Она стала более активно участвовать в общественной жизни и инициировала традицию «столов ифтара», где представители разных слоев общества могли встретиться и обсудить важные вопросы. Эта инициатива способствовала укреплению позиций исламской Партии благоденствия на выборах.
Публичная жизнь и социальные инициативыС переходом Реджепа Тайипа Эрдогана на пост премьер-министра, а затем президента Турции, Эмине окончательно вышла из тени.
«Двадцать лет стою у плиты. Думаю, что уже достаточно», — заявила она.
Это стало символом ее стремления занять активную позицию в обществе. Эмине возглавила масштабную кампанию по улучшению условий жизни женщин и ветеранов, сотрудничая с женами губернаторов всех турецких провинций. Первая леди активно боролась за образование девочек и выступала против принудительных детских браков, подчеркивая их неприемлемость.
Школа жизниНаибольшее внимание привлекло ее выступление на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, где она назвала гарем «великолепной школой жизни» для девочек.
«Во многих произведениях искусства мы видим женщин, одержимых жаждой власти и удовольствий. В то же время гаремы были для них прекрасной школой, очагом, где они готовились к жизни, получали образование и занимались благотворительностью. Всем этим руководили матери султанов», — пояснила она.
Это заявление вызвало волну критики даже в самой Турции.
Скандал с хиджабомНа шестой год премьерства своего мужа Эмине Эрдоган оказалась в центре спора из-за своего внешнего вида. Представительницы общественной организации «Женщины европейской Республики Турция» подали иск против жён президента и премьер-министра. Они обвинили их в том, что ношение хиджаба во время зарубежных поездок искажает образ современной турецкой женщины.
Эмоциональное высказывание на международной аренеЭмине позволила себе резкое заявление, публично назвав президента Израиля Шимона Переса «лгуном». Её слова быстро распространились в мировых СМИ, вызвав бурную реакцию.
Шопоголизм и роскошьПервая леди Турции часто становится героиней публикаций европейских изданий благодаря своей страсти к покупкам. Жизнь Эмине наполнена частыми визитами в элитные магазины и бутики. В 2019 году внимание общественности привлекли фотографии, запечатлевшие её в личном самолёте с аксессуарами известных брендов: сумкой Hermès ценой порядка 50 тысяч долларов и клатчем от Chanel.
Согласно оценкам экспертов, состояние супруги турецкого лидера составляет приблизительно 185 миллионов долларов. Семья проживает в великолепном особняке близ Анкары, возведённом за сумму не менее 660 миллионов долларов. Среди гастрономических предпочтений Эмине выделяется редкий сорт белого чая, стоимость килограмма которого доходит до двух тысяч долларов.