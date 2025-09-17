«Потеряла свое влияние»: Иосиф Пригожин раскрыл, лишат ли Пугачеву звания «Народной артистки» после скандального интервью

17 сентября 2025, 11:49

Продюсер Пригожин: никто не лишит Пугачеву звания «Народной артистки»

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Вокруг вышедшего интервью с Аллой Пугачевой ходит множество споров и несчетное количество мнений. Одни говорят, что она в силу возраста уже не совсем понимает, что говорит, а другие призывают лишить звезду звания «Народной артистки».





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что Пугачеву никто не лишит звания «Народной артистки».





«Еще не было подобного прецедента. Если бы хотели кого-то чего-то лишить, то сначала бы вынесли, наверное, Ленина из Мавзолея. Извините, что я делаю такое сравнение, но она последний Народный артист Советского Союза и Народная артистка России», — сказал он.

«Ордена были вручены еще предыдущим президентом, поэтому я точно уверен, что этого не произойдет. У нее своя точка зрения, и она может расходиться с нашей. Я, например, со многими вещами не согласен. Алла Борисовна напела себе в определенном смысле авторитет, она просто молодец, потрясающая актриса, драматургию правильно выставила», — объяснил Пригожин.

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)



«У каждого интервью должна быть цель, и она рассказала, что стоит отдельно от государства и народа. Она никаких интересов государства никогда не представляла. За это нельзя осуждать и говорить, плохо это или хорошо», — поделился собеседник.