Лидер группы «Руки вверх!» Жуков о запрете «Сектора Газа»: «Люди всё равно продолжат слушать»

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков выразил несогласие с предложением депутата Госдумы Нины Останиной запретить коллектив «Сектор Газа» из-за якобы несоответствия «духовно-нравственным ценностям».



В интервью NEWS.ru музыкант подчеркнул, что в каждой эпохе появляются артисты с эпатажным и провокационным поведением, и это естественное явление.

Жуков отметил, что является фанатом легендарной рок-группы. Он утверждает, что в разное время слушали запрещённых артистов – от Александра Розенбаума до Владимира Высоцкого. Даже произведения Булата Окуджавы когда-то были под запретом.

Певец добавил, что, хотя в песнях «Сектора Газа» не было глубокого смысла, у группы был уникальный стиль, который до сих пор привлекает множество поклонников.

«Их коллектив – это огромный пласт для миллионов людей нашей страны, у группы очень много фанатов. Так что нельзя просто взять и сказать, что этого не было. Уверен, что люди всё равно продолжат слушать их музыку. И вообще, лучше что-то разрешать, чем запрещать», – заключил Жуков.
Анастасия Чинкова

