Иосиф Пригожин назвал главную проблему Пугачёвой, из-за которой она обвиняет Россию в предательстве

17 сентября 2025, 12:44

Иосиф Пригожин: Пугачёва потеряла свое влияние в РФ, поэтому так себя ведет

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Интервью Аллы Пугачевой вызвало большой ажиотаж в социальном пространстве. В нем певица откровенно обличает тайны своей жизни и открыто говорит на разные темы, включая политические.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что главная проблема Аллы Пугачевой — потеря влияния в России.





«Иосиф Кобзон жил до конца своих дней, обладая влиянием и ресурсом. Для любого большого публичного человека важны эти возможности. Как только ты теряешь их, остаешься никому не нужен. Ей в таком формате существовать не хотелось, поэтому она уехала», — сказал он.

«Если бы она договорилась, чтобы Максима* пустили в страну, несмотря на его заявления, она бы точно никуда не уехала. Но она не смогла решить проблему и поняла, что больше не является влиятельной женщиной, а оставаться невлиятельной пенсионеркой не хочется. Алла Борисовна хотела, не поддерживая страну и президента, оставаться независимой, решая свои задачи», — высказался продюсер.

«Это хорошая кликабельность, определенный рост популярности. Тут люди сами себе находят правду, создают дискуссию, на кого нападают или защищают того, на кого нападают. Я знаком с Аллой Борисовной, она большая певица, талантливая актриса, но зачем-то в этом интервью она пошла в детали, вспомнила других артистов, обсуждала их, что на нее не похоже», — выразил свое мнение продюсер.