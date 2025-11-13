Скандал с тысячами изнасилованных британок, заговор и звание «самого непопулярного премьера Британии»: что скрывает Кир Стармер?
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер нередко попадает в новостные сводки из-за многочисленных скандалов. Сокрытие массовых изнасилований, нелюбовь граждан и счастливый брак – в материале «Радио 1».
Детство
Кир Стармер родился 2 сентября 1962 года в Лондоне в семье рабочих. Его отец Родни трудился слесарем, а мать – Джозефина – была медсестрой. Родители назвали сына в честь Джеймса Кира Харди – первого лидера лейбористской партии в британском парламенте.
Мать политика с детства страдала болезнью Стилла – тяжёлой формой хронического ревматоидного артрита. Врачи предупреждали, что она не сможет иметь детей и к двадцати годам будет прикована к инвалидной коляске. Однако, вопреки прогнозам, Джозефина родила четверых детей. У Кира есть старшая сестра Ана и младшие брат и сестра – двойняшки Ник и Кэти.
Детство Стармера прошло в рабочем районе Суррея. Он делил комнату с братом, который перенёс родовую травму и испытывал трудности в обучении. Политик позже рассказывал, что школьники дразнили Ника «тупым», и с тех пор он сам старается избегать подобных слов в адрес других людей.
Кир учился в школе Рейгейт, которая сначала была государственной, а затем стала частной. Он был первым в семье, кто получил высшее образование: в 1985 году Стармер окончил Университет Лидса, где получил степень бакалавра юриспруденции. Сам он всегда мечтал изучать политологию, однако родители настояли на правовом направлении. Позже Стармер продолжил обучение в Оксфордском университете, где получил степень бакалавра гражданского права.
Во время учёбы в Оксфорде он вступил в университетскую лейбористскую организацию, а в 1986–1987 годах работал в журнале Socialist Alternatives («Социалистические альтернативы»), который отражал взгляды левого крыла британской политики.
Карьера адвоката
После окончания университета Кир Стармер начал работать барристером – адвокатом, представляющим клиентов в суде. Он вступил в коллегию Миддл-Темпл, одну из четырёх адвокатских палат Англии.
Одним из первых громких процессов, в которых участвовал Стармер, стало так называемое дело McLibel. В 1994 году корпорация McDonald’s подала иск против активистов Хелен Стил и Дэвида Морриса, распространивших брошюру с обвинениями сети в жестоком обращении с животными и низкой оплате труда. Согласно британским законам, подсудимые не могли рассчитывать на бесплатную правовую защиту, поэтому группа адвокатов, в которую входил и Стармер, представляла их интересы безвозмездно. Судебное разбирательство длилось несколько лет: первоначально активистов обязали выплатить McDonald’s 60 тысяч фунтов, затем сумму снизили до 40 тысяч, а Европейский суд по правам человека впоследствии постановил выплатить ответчикам компенсацию в размере 57 тысяч фунтов. Позже Стармер отмечал, что этот процесс стал для него одним из самых значимых в жизни.
В 2002 году Елизавета II присвоила Стармеру звание королевского адвоката – высший профессиональный статус, предоставляющий доступ к наиболее сложным делам.
В последующие годы он активно занимался вопросами прав человека, в том числе на международном уровне, защищая осуждённых на смертную казнь в странах Карибского бассейна. С 2002 по 2008 год Стармер входил в консультативный совет Форин-офиса по вопросам смертной казни, а также сотрудничал с Ассоциацией начальников полиции и правоохранительными органами Северной Ирландии в сфере защиты прав человека.
Политическая карьера
В 2015 году Стармера избрали в Палату общин от Лейбористской партии. Тогда ему предлагали занять пост лидера, однако он отказался, заявив о нехватке политического опыта.
Изначально Стармер не занимал руководящих постов, однако вскоре его назначили теневым министром по вопросам иммиграции. В 2016 году Стармер ушёл с этой должности, не согласившись с позицией главы партии Джереми Корбина и призвав его к отставке.
После поражения лейбористов на выборах 2019 года и отставки Корбина Стармер выдвинул свою кандидатуру на пост лидера партии. В апреле 2020 года он победил, набрав 56% голосов, и возглавил не только Лейбористскую партию, но и парламентскую оппозицию.
Одним из первых шагов Стармера на новом посту стало ужесточение борьбы с антисемитизмом в рядах партии. Он инициировал реформу дисциплинарных процедур, создал две комиссии для рассмотрения жалоб и публично извинился перед пострадавшими.
Также Стармер известен как активный критик деятельности Бориса Джонсона. В частности, он обвинял его в высокой смертности во время пандемии COVID-19 и скандалах, связанных с вечеринками в период локдауна. В 2022 году правительство охватила новая волна обвинений – депутата Криса Пинчера уличили в массовых домогательствах. После этого, 7 июля того же года, Джонсон покинул свой пост.
После этого Стармер обрушился с критикой и на Лиз Трасс, сменившую Джонсона, обвинив её в разрушении экономики. Её кратковременное премьерство завершилось отставкой, и кабинет возглавил Риши Сунак.
В 2024 году Стармер возглавил Лейбористскую партию на всеобщих выборах. 5 июля 2024 года король Карл III официально назначил Кира Стармера премьер-министром Великобритании.
В первые дни на новом посту Стармер сделал несколько заявлений, отметив приверженность Британии НАТО, подтвердив поддержку Украины и выступив за сторону Израиля в конфликте с ХАМАС.
Личная жизнь
Кир Стармер с 2007 года женат на Виктории Стармер (в девичестве – Александер). Они познакомились на работе, оба будучи юристами по профессии.
Отец Виктории был польским евреем, поэтому после свадьбы она приняла иудаизм. Сам Стармер придерживается атеистических взглядов и не имеет еврейских корней, однако вместе с супругой посещает синагогу и соблюдает традиции, которых придерживается жена.
В браке родились двое детей – сын Тоби и дочь, чьё имя супруги решили не раскрывать из соображений приватности и безопасности.
Известно, что Виктория – вегетарианка. Несколько лет Кир также отказывался от пищи животного происхождения, однако позже включил в свой рацион рыбу.
Обвинение в соучастии в массовых изнасилованиях
В январе 2025 года американский миллиардер Илон Маск обвинил Стармера в причастности к сокрытию многочисленных случаев сексуального насилия над девочками-подростками в Британии в период с 2008 по 2013 годы. В это время Королевскую прокурорскую службу, которая даёт полиции право на предъявление обвинений в тяжких преступлениях, возглавлял именно Стармер. При этом правоохранители бездействовали, игнорируя тысячи случаев изнасилований.
«Он (Кир Стармер – прим. ред.) должен уйти в отставку, и ему должны предъявить обвинения за участие в самом ужасном массовом преступлении в истории Великобритании», – заявлял Маск.
Скандал с заговором
12 ноября 2025 года команда главы правительства обвинила министра здравоохранения Великобритании Уэса Стритинга в подготовке внутрипартийного переворота с целью смещения Стармера.
По данным Bloomberg, союзники премьера обвиняют Стритинга в том, что он якобы ведёт закулисную кампанию против Стармера. Эти действия рассматриваются как потенциальная угроза стабильности в стране, поскольку попытка смены власти может вызвать финансовые потрясения и рыночную нестабильность.
Представитель Стритинга, в свою очередь, назвал обвинения «категорически ложными», подчеркнув, что политик не стремится занять пост премьер-министра.
«Самый непопулярный премьер в истории Британии»
В сентябре 2025 года телеканал Sky News сообщил, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% граждан.
А опрос компании Survation показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не желают, чтобы Стармер возглавил политическую силу на следующих парламентских выборах.