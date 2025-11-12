Британский чиновник хотел наладить связь с Путиным

12 ноября 2025, 11:06

FT: Британский чиновник Пауэлл хотел наладить канал связи с Путиным

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался установить канал связи с Москвой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.