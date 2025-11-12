Британский чиновник хотел наладить связь с Путиным
Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался установить канал связи с Москвой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в начале 2025 года Пауэлл связался по телефону с помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы объяснить позицию Британии и ЕС по конфликту на Украине. Разговор прошёл неудачно и не привёл к налаживанию постоянного канала коммуникации.
Один из собеседников FT подтвердил, что попытка имела место, но в последние месяцы Пауэлл с Ушаковым не общался, в том числе во время саммита на Аляске.
Европейский чиновник, в свою очередь, отметил, что инициатива Пауэлла вызвала обеспокоенность союзников, поскольку такие шаги могут вызвать недовольство администрации президента США на фоне усилий по принуждению Москвы к переговорам через санкции.
