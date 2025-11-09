Стармера предупредили о слишком частых визитах за рубеж

09 ноября 2025, 21:43

TST: Премьера Стармера предупредили об участившихся визитах за границу

Фото: istockphoto/STILLFX

Британского премьера Кира Стармера предупредили об участившихся визитах за границу. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.





В материале говорится, что соответствующее предостережение политику озвучивал его заместитель Дэвид Лэмми.



По сведениям издания, зам высказал эту мысль премьер-министру на частной встрече летом, которую провели после июльского бунта депутатов правящей Лейбористской партии против планов по сокращению социальных выплат.



В ответ Стармер признал, что его внимание отвлекли вопросы сотрудничества в рамках НАТО и урегулирования на Ближнем Востоке, пишут авторы.



Газета подсчитала, что на прошлой неделе британский политический деятель совершил уже 40-ю поездку за границу со времени вступления в должность.





«Он не может продолжать летать по миру, когда дома все полностью разваливается», — цитируют обозреватели источник.