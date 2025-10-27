Стармер заявил, что для Украины «ситуация улучшилась»
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после введения США санкций против российских нефтедобывающих компаний «ситуация улучшилась» для Украины.
Политик подчеркнул, что считает это достижением.
Затем американский лидер Дональд Трамп ввёл ограничения против двух крупных фирм, а ЕС опубликовал очередной пакет. Всё это произошло за считанные дни и оказало серьёзное влияние на российскую экономику, говорится в материале.
23 октября Минфин США объявил о введении рестрикций против крупнейших российских структур по нефтедобыче. В заявлении ведомства отмечалось, что предприятия внесли в санкционный список на основании указа 14024 за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.
Ранее сообщалось, что Лукойл объявил о намерении продать свои зарубежные активы на фоне санкций.
