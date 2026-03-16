БПЛА ударил по памятнику Независимости в центре одного города Украины
Обломки дрона-камикадзе «Герань», предположительно, упали на монумент Независимости в центре Киева. Видео с места происшествия опубликовали украинские СМИ.
На записи видно дымящиеся фрагменты беспилотника рядом с подходами к стеле. Утром 16 марта сообщалось о взрывах в Киеве и Харькове. Удары, по данным источников, наносились беспилотниками и баллистическими ракетами комплекса «Искандер».
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил факт атаки на город. Он уточнил, что в центральной части столицы упали обломки БПЛА, пострадавших нет.
В Соломенском районе фрагменты беспилотника попали на нежилое здание, а в Святошинском районе возник пожар.
Читайте также: