В Кремле назвали абсурдными санкции Киева против российских паралимпийцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным решение Владимира Зеленского ввести санкции против российских паралимпийцев.



Сборная России заняла третье место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Команда из шести спортсменов завоевала 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.

«Конечно же, это очередные абсурдные действия киевского режима», — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

В воскресенье на сайте офиса Зеленского опубликовали указ о введении санкций в отношении десяти российских паралимпийцев. Зимние Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта, в шести видах спорта разыграли 79 комплектов наград.

