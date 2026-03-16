В Кремле назвали абсурдными санкции Киева против российских паралимпийцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным решение Владимира Зеленского ввести санкции против российских паралимпийцев.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Команда из шести спортсменов завоевала 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.
«Конечно же, это очередные абсурдные действия киевского режима», — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.
В воскресенье на сайте офиса Зеленского опубликовали указ о введении санкций в отношении десяти российских паралимпийцев. Зимние Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта, в шести видах спорта разыграли 79 комплектов наград.