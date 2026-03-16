Дипломаты Франции совершили визит в Россию, пишет FT
Представители Франции приезжали в Россию, чтобы добиться признания за Европой роли участника переговоров по Украине.
Financial Times со ссылкой на европейский дипломатический источник уточняет, что поездка завершилась безрезультатно. По данным издания, в Москву приезжали дипломат Эммануэль Бонн и советник президента Бертран Бушвальтер.
Как пишет СМИ, французская сторона пыталась убедить российские власти, что европейских союзников Киева должны представить за переговорным столом. В ответ, отмечает газета, помощник верховного главнокомандующего РФ Юрий Ушаков дал отрицательный сигнал.
Ранее сообщалось, что Европа не может объяснить, зачем страны Евросоюза нужны на переговорах по Украине.
