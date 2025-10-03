Стало известно, почему Запад не слышит сигналов России с «Валдая»
Политолог Фельдман: Запад заявления Путина считает проявлением гибридной войны
Миролюбивые заявления Владимира Путина на Валдайском клубе Запад предпочитает интерпретировать как «гибридную войну».
Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в эфире «Радио 1» объяснил, что восприятие Запада предвзято и обусловлено его внутренними интересами.
«Тот, кто что-то хочет увидеть, он то и увидит, и западным средствам массовой информации, ровно как и политикам, уже очень трудно изменить угол зрения на Россию. Что бы ни говорил Путин, они будут рассматривать это как проявление гибридной войны с коллективным Западом. Он мог просто выйти к трибуне и час молчать, а они бы это восприняли как сигнал будущей агрессии», — отметил он.
Эксперт убежден, что любое заявление российского лидера будет использовано для оправдания милитаризации.
«Они однозначно будут его воспринимать как свидетельство о необходимости дальнейшей милитаризации Запада и, прежде всего, Европы. Это якобы позволяет европейским лидерам и непопулярным правящим партиям подавлять оппозицию. Противостояние России является для них фактором удержания власти, обогащения, милитаризации экономики», — заявил политолог.
Мощным сигналом поддержи Павел Фельдман назвал встречу Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, состоявшуюся в рамках клуба.
«Самое главное то, что общение проходило на высшем уровне, это фактически означает признание Республики Сербской со стороны Российской Федерации. Естественно, со стороны Европы это вызовет дополнительное давление», — предположил собеседник.
Эксперт также высказал серьезные опасения относительно возможной эскалации на Балканах.
«Честно говоря, есть опасения, что Европа может применить и силу в отношении этого непризнанного государства. Здесь, конечно, поддержка России и моральная, и материальная очень нужна для того, чтобы защитить местное население от возможной агрессии или даже геноцида», — заключил Фельдман.