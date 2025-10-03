В США заявили о планах Трампа помочь Украине в противостоянии России

03 октября 2025, 10:11

NBC: Трамп хочет передать Украине разведданные по нефтегазовым объектам России

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп планирует передать Украине разведданные для атаки на нефтегазовые объекты России. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники в администрации.





По данным телеканала, это будет первый случай передачи ВСУ новых разведданных после того, как Трамп пришел к власти в январе этого года. Кроме того, Киев надеется, что Вашингтон согласится предоставить ему ракеты большей дальности американского производства.

«Администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведданные, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам на территории России», — говорится в материале.