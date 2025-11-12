Связь семьи с нацистами, семь детей и скандальная переписка с Макроном: какие тайны скрывает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен?
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нередко попала в скандальные истории, но, несмотря на это, смогла сделать блестящую карьеру в политике. О её биографии и самых ярких инцидентах читайте в материале «Радио 1».
Детство
Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе в семье политика Эрнста Альбрехта и домохозяйки Хайди Адель Альбрехт. В семье было семеро детей.
Первые 13 лет жизни она провела в Брюсселе, поскольку её отец работал там в структурах Еврокомиссии. В 1971 году семья вернулась в Германию и поселилась в пригороде Ганновера, где Урсула окончила гимназию.
Фон дер Ляйен начала изучать экономику в университетах Геттингена и Мюнстера, однако в 19 лет уехала в Лондон из-за угрозы похищения со стороны левой террористической организации RAF. В Лондоне она провела около года, посещая занятия в Лондонской школе экономики. По возвращении в Германию поступила на медицинский факультет Ганноверской высшей школы и получила диплом в 1987 году. В 1991 году защитила докторскую диссертацию, позже получила степень магистра по организации общественного здравоохранения.
Карьера
С 1988 по 1992 год фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике Ганновера. В 1992–1996 годах жила в США с мужем, где занималась семьей. После возвращения в Германию до 2002 года работала научным сотрудником кафедры эпидемиологии и системы здравоохранения Ганноверского мединститута.
В 1990 году Урсула присоединилась к Христианско-демократическому союзу (ХДС), в котором проявляла активность на региональном уровне. В 2003 году она вошла в парламент Нижней Саксонии и стала министром по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья.
С 2005 года, при канцлере Ангеле Меркель, фон дер Ляйен была федеральным министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи. Она инициировала введение декретного отпуска для отцов и расширение мест в детских садах. С 2009 года занимала пост министра труда и социальных дел, уделяя внимание увеличению числа женщин в управлении, росту бедности и введению минимальной оплаты труда.
В 2013 году стала первой женщиной на посту министра обороны Германии. Несмотря на критику и коррупционные скандалы в ведомстве, её действия по организации миссии НАТО в Эгейском море заслужили признание в Евросоюзе. В июле 2019 года она ушла с поста министра обороны перед вступлением в должность председателя Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии
Еврокомиссия является главным исполнительным органом Евросоюза, который разрабатывает законы и программы, распределяет финансы союза и представляет объединение на международной арене. Председателем ведомства фон дер Ляйен избрали в июле 2019 года. Она стала первой женщиной на этом посту.
В задачи председателя комиссии входят определение политической повестки, координация работы 27 еврокомиссаров, участие в саммитах G7 и G20, а также крупных дебатах в Европарламенте. До избрания фон дер Ляйен обещала сосредоточиться на защите прав женщин, борьбе с изменением климата, развитии зелёной энергетики, налоговом контроле крупных IT-компаний и справедливом распределении мигрантов в странах Евросоюза.
Связь семьи фон дер Ляйен с нацистами
Семья Урсулы фон дер Ляйен обладала значительным промышленным и финансовым капиталом, который обеспечил ей доступ к престижному образованию и социальным связям в немецкой элите. Истоки этого богатства уходят к её деду, Карлу Альбрехту. Уже к моменту прихода нацистов к власти в Германии семья Альбрехта владела значительным капиталом, в том числе благодаря международным коммерческим связям, включая контакты с американскими хлопковыми плантациями. Карл Альбрехт продолжил торговлю хлопком, сместив деятельность с США на Советский Союз.
С установлением нацистской диктатуры опыт Альбрехта в международной торговле привлёк внимание Министерства иностранных дел и экономических ведомств Третьего рейха. В период с 1941 по 1943 год он работал в МИД, курируя экономические проекты на оккупированных территориях, включая организацию производственных процессов на предприятиях под ведомством министерства. После 1943 года Альбрехт вернулся к управлению частными предприятиями в Бремене.
Его сын, Эрнст Альбрехт, отец Урсулы, также занимал значимое положение в политике. В 1976 году он стал премьер-министром земли Нижняя Саксония. Немецкая пресса характеризовала его как эмоционального и противоречивого политика. В первые годы на посту он проявлял сильное беспокойство по поводу угрозы со стороны левых радикалов.
Муж и дети
Урсула фон дер Ляйен познакомилась с будущим супругом Хайко фон дер Ляйен, профессором медицины и предпринимателем, после возвращения в Германию. Они учились в одном университете и поженились в 1986 году. В браке родились семь детей: Дэвид Эхтер (21 августа 1987), Софи Шарлотта (2 декабря 1989), близнецы Доната и Твин (октябрь 1992), Виктория (род. 1994), Йоханна (род. 1998) и Грация (род. 1999).
Места проживания и род занятий детей никогда не разглашались в целях сохранения их приватности. Известно, что семья в период с 1992 по 1996 годы жила в США, в Стэнфорде, пока Хайко работал в Стэнфордском университете. В настоящее время они, вероятно, базируются в Германии или Бельгии.
Урсула фон дер Ляйен подчёркивает, что совмещение политической карьеры и материнства является её осознанным выбором. Во время работы министром семьи Германии (2005–2009) она провела реформы, поддержавшие семьи: ввела декретный отпуск для отцов и гарантированные места в детских садах для детей старше года.
Несмотря на высокий общественный интерес к Урсуле фон дер Ляйен, серьёзных скандалов, связанных с её детьми, не было. Время от времени обсуждаются вопросы совмещения карьеры и материнства, однако сама Урсула представляет это как положительный пример.
Скандал с вакцинами от COVID-19
Практически сразу после вступления в должность Урсула фон дер Ляйен столкнулась с пандемией коронавируса. Еврокомиссия разработала план экономического спасения ЕС на €750 млрд, а около €35 млрд направили на закупку вакцин. Эти меры стали причиной последующих скандалов вокруг закупок.
Осенью 2021 года The New York Times сообщила, что фон дер Ляйен вела СМС-переписку с генеральным директором Pfizer до подписания крупнейшего в истории ЕС контракта на вакцины – до завершения клинических испытаний и без согласования с государствами-членами. Еврокомиссия отказалась обнародовать переписку, заявив, что она «случайно утрачена». Сообщалось, что влияние фон дер Ляйен на переговоры могло привести к закупке большего количества доз, чем требовалось, в результате чего около 215 млн доз на сумму примерно €4 млрд были выброшены.
В 2023 году американское издание подало в суд на Еврокомиссию за отказ обнародовать переписку. Иск против фон дер Ляйен также подал бельгийский консультант Фредерик Бальдан, к которому присоединились правительства Венгрии и Польши (последняя впоследствии отозвала жалобу). Расследование началось в 2022 году бельгийской прокуратурой и в 2024 году было передано в Генеральную прокуратуру ЕС. В январе 2025 года суд Льежа отклонил иск Бальдана, а 14 мая 2025 года суд ЕС удовлетворил иск NYT, признав, что Еврокомиссия действительно нарушила правила прозрачности, отказав в предоставлении переписки.
Вскоре после этого возникла угроза вотума недоверия фон дер Ляйен. В июне 2025 года 74 депутата Европарламента подписали инициативу, но для отставки требовались голоса двух третей парламента. Голосование прошло 10 июля: 175 депутатов поддержали резолюцию, 360 выступили против, а 18 воздержались, в результате чего инициатива провалилась. За всю историю Еврокомиссии вотум недоверия её главе выдвигался шесть раз, но ни разу не достигал необходимого числа голосов.
Скандальная переписка с Макроном
В сентябре 2025 года в Евросоюзе разгорелся новый скандал, связанный с очередной удалённой перепиской главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявила депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал, отметившая, что случай вновь демонстрирует недостаток прозрачности в работе Еврокомиссии.
23 сентября аппарат уполномоченного по правам человека ЕС Терезы Анжиньо сообщил о начале расследования в отношении Еврокомиссии по поводу личной переписки фон дер Ляйен по соглашению о торговом партнерстве ЕС с латиноамериканским объединением МЕРКОСУР. Согласно заявлению, Еврокомиссия должна была сохранить текстовое сообщение и предоставить доступ к нему по запросу.
Скандал возник после того, как австрийский журналист попросил опубликовать переписку фон дер Ляйен с Макроном по МЕРКОСУР. Еврокомиссия отказала, объяснив, что сообщение сочли несущественным и удалили вскоре после отправки. Из обсуждений стало известно, что Макрон выступал против сделки, считая её невыгодной для Европы, но Еврокомиссия всё равно поддержала соглашение.
В июле 2025 года ЕК раскрыла детали внутреннего протокола: фон дер Ляйен в 2024 году передала своему аппарату переписку из мессенджера Signal с личного телефона для обязательной регистрации сообщений. Часть диалога с Макроном была удалена, так как в нём повторялась ранее озвученная позиция Франции.
Официальный представитель Еврокомиссии Улоф Гилл утверждал, что переписка на телефоне фон дер Ляйен удаляется автоматически по прошествии какого-то времени из-за нехватки памяти. В противном случае «телефон бы просто загорелся».