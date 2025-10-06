Меркель метит в Еврокомиссию: политолог объяснил её критику Польши и Прибалтики
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стремиться занять пост председателя Европейской комиссии, заменив Урсулу фон дер Ляйен.
Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, чтобы укрепить свои позиции и получить необходимую поддержку, Меркель активно критикует политику Польши и стран Балтии по отношению к России, демонстрируя тем самым свою якобы более зрелую дипломатическую стратегию.
Политолог отметил, что в кулуарах ЕС циркулируют слухи о недовольстве нынешним руководством комиссии. Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в чрезмерном авторитаризме и самостоятельности, а также говорят о возможной кандидатуре Эммануэля Макрона на её место после окончания президентского срока.
На этом фоне Меркель может воспользоваться возможностью вернуться в большую европейскую политику, предложив себя в качестве опытного и проверенного лидера. По мнению Рара, её основной аргумент — это опыт прямого общения с Владимиром Путиным и утверждение, что она знает, как с ним вести переговоры, в отличие от других европейских лидеров.
