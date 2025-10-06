Меркель метит в Еврокомиссию: политолог объяснил её критику Польши и Прибалтики

06 октября 2025, 11:38

Политолог Рар: Меркель возвращается в политику ради поста главы Еврокомиссии

Ангела Меркель (Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стремиться занять пост председателя Европейской комиссии, заменив Урсулу фон дер Ляйен.