Фон дер Ляйен призвала усилить давление на РФ

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на РФ
Владимир Путин и Урсула фон дер Ляйен (Фото: kremlin.ru)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ужесточить давление на Россию, чтобы вынудить её сесть за стол переговоров по Украине.



В резком посте в X она подчеркнула, что скоординированные рестрикции имеют «ключевое значение» для создания давления на РФ и нужно добиваться прекращения огня.

По её словам, Европа усиливает сотрудничество в оборонной промышленности и продвигает разработку репарационного кредита, варианты которого представят в ближайшее время.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас положительно отозвалась о новых санкциях США против России, назвав их «важным признаком силы».

Никита Кротов

