Фон дер Ляйен призвала усилить давление на РФ
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ужесточить давление на Россию, чтобы вынудить её сесть за стол переговоров по Украине.
В резком посте в X она подчеркнула, что скоординированные рестрикции имеют «ключевое значение» для создания давления на РФ и нужно добиваться прекращения огня.
По её словам, Европа усиливает сотрудничество в оборонной промышленности и продвигает разработку репарационного кредита, варианты которого представят в ближайшее время.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас положительно отозвалась о новых санкциях США против России, назвав их «важным признаком силы».
