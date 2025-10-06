Politico: глава ЕК будет сталкиваться с вотумами недоверия из-за своей политики
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в будущем может регулярно сталкиваться с вотумами недоверия. Такую возможность обсуждает европейское издание Politico.
Сейчас действиями фон дер Ляйен в Европарламенте недовольны даже депутаты от Европейской народной партии, к которой принадлежит сама политик. В связи с этим депутаты в перспективе могут поддержать вынесение ей вотума недоверия.
«Предстоит много голосований, которые станут проверкой для её лидерских качеств», — заявил анонимный представитель ЕНП.Напряжение вызывает ряд вопросов, включая торговое соглашение с США. Это лишь одна из проблемных тем. По мере накопления таких вопросов депутаты могут регулярно инициировать вотумы недоверия.
Помимо этого, позицию фон дер Ляйен внутри её собственной политической группы осложняет антироссийская политика, которая вызывает дополнительные вопросы.