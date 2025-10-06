Politico: глава ЕК будет сталкиваться с вотумами недоверия из-за своей политики

06 октября 2025, 09:01

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента Узбекистана)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в будущем может регулярно сталкиваться с вотумами недоверия. Такую возможность обсуждает европейское издание Politico.





Сейчас действиями фон дер Ляйен в Европарламенте недовольны даже депутаты от Европейской народной партии, к которой принадлежит сама политик. В связи с этим депутаты в перспективе могут поддержать вынесение ей вотума недоверия.

«Предстоит много голосований, которые станут проверкой для её лидерских качеств», — заявил анонимный представитель ЕНП.