Тайная невеста, часы за 550 млн и поздравление Путина: как прошла чеченская свадьба Адама Кадырова
Президент России Владимир Путин поздравил сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова с вступлением в брак. Торжество прошло в родовом селе семьи Кадыровых и носило закрытый характер. О деталях церемонии, реакции Рамзана Кадырова, а также о том, кто стал невестой Кадырова-младшего, расскажет «Радио 1».
Поздравление Путина: что сказал Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту за внимание к его семье. По словам главы Чечни, поздравление стало «прекрасным проявлением внимания», которое семья «никогда не забудет».
«Для меня невероятно ценно Ваше почитание памяти дорогого ОТЦА, уважение к нашей семье. Я помню, что Вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим другом, и до сих пор остаетесь его самым преданным другом», — отметил Кадыров.Он также поблагодарил Путина за теплые слова в адрес молодоженов и чеченского народа.
Где пройдет свадьба Адама КадыроваИнформация о свадьбе Адама Кадырова появилась 27 июня. Ее первой озвучила дочь Рамзана Кадырова — Айшат, которая сообщила о событии в своем блоге. В ответ на вопросы подписчиков девушка подтвердила, что женится её младший брат Адам. По её словам, церемония пройдет в родительском доме в родовом селе Ахмат-Юрт.
Айшат подчеркнула, что торжество будет закрытым: показывать его широкой аудитории не планируют. Она лишь продемонстрировала в соцсетях декор потолка зала и один из праздничных столов, украшенных цветами.
При этом она пообещала позже показать свой праздничный образ и поблагодарила всех за поздравления в адрес брата, подчеркнув, что «он их действительно заслуживает». По информации Starhit, на своей свадьбе Адам присутствовал в часах за 550 миллионов рублей.
Кто стал избранницей Адама КадыроваЛичность невесты долгое время оставалась в тайне. Позже Айшат Кадырова раскрыла, что девушку зовут Медни.
«Адам женится в первый раз! Невесту зовут Медни. Она родом из нашего села», — подчеркнула Кадырова.Другие детали, включая возраст невесты, не разглашаются.
Карьерный путь Адама Кадырова: от громких событий к высоким должностямАдам Кадыров оказался в центре общественного внимания в 2023 году после инцидента в СИЗО Грозного. Тогда он нанес побои обвиняемому в сожжении Корана Никите Журавелю. Этот случай получил широкий общественный резонанс. Позже Кадыров-младший начал активно получать государственные награды, звания и должности.
В конце того же года он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, фактически став руководителем охраны своего отца. Также в 2023 году Адам Кадыров стал куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура.
В 2024 году ему поручили руководство Российским университетом спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе. В апреле 2025-го он был назначен куратором регионального МВД, а в конце того же месяца занял пост секретаря Совета безопасности Чеченской Республики, сменив на этой должности Хамзата Кадырова, племянника главы региона.
С 2020 года Адам Кадыров получил почти два десятка наград. В мае 2025-го он был отмечен памятной медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный» и медалью подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.