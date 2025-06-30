30 июня 2025, 13:18

Владимир Путин и Адам Кадыров (фото: ВКонтакте / ramzan)

Президент России Владимир Путин поздравил сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова с вступлением в брак. Торжество прошло в родовом селе семьи Кадыровых и носило закрытый характер. О деталях церемонии, реакции Рамзана Кадырова, а также о том, кто стал невестой Кадырова-младшего, расскажет «Радио 1».





Содержание Поздравление Путина: что сказал Рамзан Кадыров Где пройдет свадьба Адама Кадырова Кто стал избранницей Адама Кадырова Карьерный путь Адама Кадырова: от громких событий к высоким должностям

Поздравление Путина: что сказал Рамзан Кадыров

«Для меня невероятно ценно Ваше почитание памяти дорогого ОТЦА, уважение к нашей семье. Я помню, что Вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим другом, и до сих пор остаетесь его самым преданным другом», — отметил Кадыров.

Где пройдет свадьба Адама Кадырова

Кто стал избранницей Адама Кадырова

«Адам женится в первый раз! Невесту зовут Медни. Она родом из нашего села», — подчеркнула Кадырова.

Карьерный путь Адама Кадырова: от громких событий к высоким должностям