Стали известны победители второго сезона «Сокровища императора»
На телеканале ТНТ завершился второй сезон реалити-шоу «Сокровища императора». Победителями стали участницы команды «Фуксики» — певица Нюша и синхронистка Мария Шурочкина, которые выиграли один миллион юаней (более 13 млн рублей).
Напомним, за главный приз боролись три команды: космонавт Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной, экстрасенс Лина Джебисашвили с женихом Юрием Фунтовым и сестры Шурочкины. По итогам первых конкурсов выбыли Лина и Юрий, пропустив в суперфинал соперников. В заключительном этапе пришлось полагаться на смекалку и удачу.
Последний вопрос звучал так: «Какой пары участников не дождался Миша Галустян и уехал в Шаолинь». Правильный ответ дала Нюша, вспомнив команду «Голубые» с телеведущей Региной Тодоренко.
Ранее стало известно, как отреагировала звезда «Битвы экстрасенсов» на поражение и на что она хотела потратить выигрыш.
*Запрещен в РФ
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