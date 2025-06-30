«Ты моя настоящая. Я тебя люблю!»: Прохор Шаляпин эмоционально обратился к бывшей возлюбленной Анне Калашниковой
Прохор Шаляпин признался в любви бывшей возлюбленной Анне Калашниковой
Прохора Шаляпина и Анну Калашникову некогда связывали романтические отношения. Громкий разрыв не помешал певцу и телеведущей остаться друзьями.
41-летняя модель побывала на фестивале «Мир глазами искусственного интеллекта», где пообщалась с журналистами и вспомнила про недавний разговор с Шаляпиным, который сказал, что из всех своих бывших хотел бы вернуться только к ней. Калашникова отметила, что приняла бы его обратно и возобновила отношения, поскольку у артиста тоже очень много квадратных метров.
В ответ на это заявление Шаляпин расчувствовался и даже признался бывшей в любви.
«Почему бывшая?! Ты не моя бывшая, ты моя настоящая. Я тебя люблю! Она красота неописуемая», – отметил артист, слова которого приводит StarHit.Напомним, что о романе Шаляпина и Калашниковой стало известно в 2014 году. Намерения артиста были настолько серьёзными, что он сделал предложение телезвезде. В эфире отечественного телевидения пара активно рассказывала о предстоящей свадьбе и даже выясняла на детекторе лжи, от кого Анна родила сына. Правда, спустя годы Калашникова пожалела об участии в столь скандальных проектах. Она говорила, что за свой «позор» получила 50 тысяч рублей, а Шаляпин – миллион.
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