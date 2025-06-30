«Ты моя настоящая. Я тебя люблю!»: Прохор Шаляпин эмоционально обратился к бывшей возлюбленной Анне Калашниковой

30 июня 2025, 10:16

Прохор Шаляпин признался в любви бывшей возлюбленной Анне Калашниковой

Прохор Шаляпин (фото: Instagram*@shalyapin_official)

Прохора Шаляпина и Анну Калашникову некогда связывали романтические отношения. Громкий разрыв не помешал певцу и телеведущей остаться друзьями.





41-летняя модель побывала на фестивале «Мир глазами искусственного интеллекта», где пообщалась с журналистами и вспомнила про недавний разговор с Шаляпиным, который сказал, что из всех своих бывших хотел бы вернуться только к ней. Калашникова отметила, что приняла бы его обратно и возобновила отношения, поскольку у артиста тоже очень много квадратных метров.



В ответ на это заявление Шаляпин расчувствовался и даже признался бывшей в любви.





«Почему бывшая?! Ты не моя бывшая, ты моя настоящая. Я тебя люблю! Она красота неописуемая», – отметил артист, слова которого приводит StarHit.

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