«Дурочка, загубила жизнь»: Валентина Талызина перед смертью высказалась об Алле Пугачевой
Актриса Валентина Талызина перед смертью назвала певицу Аллу Пугачеву «дурочкой»
За пять дней до смерти Валентина Талызина побывала в студии шоу «Секрет на миллион», где резко высказалась об Алле Пугачевой, уехавшей из страны. Записью выпуска ведущая Лера Кудрявцева поделилась с изданием Woman.ru.
«Дурочка, загубила свою жизнь. Мне кажется, что в глубине души она жалеет, хотя она не признает... Сейчас она плохо себя чувствует... Ну дурочка!» — заявила Талызина, комментируя эмиграцию певицы.В своем последнем интервью она также вспомнила совместную работу над фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!», где озвучивала главную героиню и сыграла роль ее подруги. Пугачева же исполнила несколько песен.
«Когда Аллочке сказали: «Вы же пели в «Иронии судьбы», она ответила: «Надо было, чтобы мой голос подходил к Талызинскому», — рассказала актриса.Программа оказалась посвящена 90-летнему юбилею народной артистки России и собрала ее друзей и коллег — Валерия Баринова, Ирину Климову, Стаса Бондаренко и других.
Напомним, Валентина Талызина скончалась на 91-году жизни 21 июня 2025 года. Причиной кончины актрисы стала онкология.