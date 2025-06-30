«Дурочка, загубила жизнь»: Валентина Талызина перед смертью высказалась об Алле Пугачевой

30 июня 2025, 09:07

Актриса Валентина Талызина перед смертью назвала певицу Аллу Пугачеву «дурочкой»

Валентина Талызина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

За пять дней до смерти Валентина Талызина побывала в студии шоу «Секрет на миллион», где резко высказалась об Алле Пугачевой, уехавшей из страны. Записью выпуска ведущая Лера Кудрявцева поделилась с изданием Woman.ru.







«Дурочка, загубила свою жизнь. Мне кажется, что в глубине души она жалеет, хотя она не признает... Сейчас она плохо себя чувствует... Ну дурочка!» — заявила Талызина, комментируя эмиграцию певицы.

«Когда Аллочке сказали: «Вы же пели в «Иронии судьбы», она ответила: «Надо было, чтобы мой голос подходил к Талызинскому», — рассказала актриса.