Политолог предрек реакцию США после решения Путина о соблюдении ДСНВ

22 сентября 2025, 18:43

Политолог Дудчак: заявление Путина о ДСНВ США оценят как шаг навстречу

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании Совбеза, что решение о продлении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет приниматься после анализа сложившейся обстановки. По его словам, Россия в течение года намеревается добровольно соблюдать положения соглашения. Срок его действия истекает 5 февраля 2026 года.





Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» заявил, что несмотря на «подвижки» в двусторонних отношениях с США, расслабляться не стоит.





«Нынешняя администрация в США производит впечатление более здравомыслящих, чем предыдущие, но Трамп соблюдает договоры только до того момента, пока ему выгодно. С нашей стороны это очередной шаг навстречу. Это не испортит отношения, я думаю, что вторая сторона оценит и шагнет навстречу», — сказал эксперт.

«Пока есть только надежда. До сих пор не решен вопрос о возвращении украденной из России дипломатической собственности, санкции по-прежнему вводятся и не отменены те, которые были введены под надуманными предлогами. Поставки вооружений на Украину идут, может, и не напрямую, а через посредников. Здесь нужно только наблюдать», — объяснил Дудчак.