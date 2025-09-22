Достижения.рф

Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на любые возможные военные угрозы с применением силы. Его слова приводит ТАСС.



Глава государства подчеркнул, что планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учётом текущей мировой обстановки.

Кроме того, Путин сообщил, что после 5 февраля 2026 года Россия намерена в течение года придерживаться ограничений, предусмотренных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Полный отказ от наследия ДСНВ, по его словам, стал бы ошибкой.

Президент отметил важность соблюдения договорённостей для поддержания стратегической стабильности и подтвердил готовность России следовать взятым обязательствам, несмотря на напряжённость в международных отношениях.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0