Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы
Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на любые возможные военные угрозы с применением силы. Его слова приводит ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учётом текущей мировой обстановки.
Кроме того, Путин сообщил, что после 5 февраля 2026 года Россия намерена в течение года придерживаться ограничений, предусмотренных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Полный отказ от наследия ДСНВ, по его словам, стал бы ошибкой.
Президент отметил важность соблюдения договорённостей для поддержания стратегической стабильности и подтвердил готовность России следовать взятым обязательствам, несмотря на напряжённость в международных отношениях.
Читайте также: