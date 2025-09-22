Путин высказался о возможности сохранения ограничений по ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании Совбеза, что решение о продлении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет приниматься после анализа сложившейся обстановки. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Россия в течение года намеревается добровольно соблюдать положения соглашения. Срок его действия истекает 5 февраля 2026 года.
Путин отметил, что Москва не интересуется эскалацией гонки вооружений и готова строго следовать ДСНВ при условии взаимности со стороны США.
В Вашингтоне в августе, как напомнил президент, заявляли о желании американского лидера Дональда Трампа обсудить новый договор, который мог бы заменить ДСНВ.
