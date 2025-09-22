Путин высказался о возможности сохранения ограничений по ДСНВ

22 сентября 2025, 16:16

РФ примет решение по ограничениям по ДСНВ, когда проанализирует обстановку

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании Совбеза, что решение о продлении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет приниматься после анализа сложившейся обстановки. Об этом пишет РИА Новости.