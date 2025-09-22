В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представителя Кремля цитирует РИА Новости.
«В середине дня, где-то после 14.00-14.30 мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.По его словам, остальные встречи будут рабочими и не предназначаются для публичного освещения.
Перед этим Песков раскрыл отношение Путина к президенту США Дональду Трампу. Отмечалось, что российский лидер ценит конструктив в отношениях со своим американским коллегой.