В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Представителя Кремля цитирует РИА Новости.

«В середине дня, где-то после 14.00-14.30 мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.
По его словам, остальные встречи будут рабочими и не предназначаются для публичного освещения.

Перед этим Песков раскрыл отношение Путина к президенту США Дональду Трампу. Отмечалось, что российский лидер ценит конструктив в отношениях со своим американским коллегой.
Никита Кротов

