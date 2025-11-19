Трагическая гибель семьи, сын-наркоман и разговоры с пустотой: Джо Байдену 83. Как сейчас живёт бывший президент США?
Бывшему президенту США Джо Байдену 20 ноября исполняется 83 года. Как развивалась его карьера от клерка в юридической фирме до главы государства, как он пережил трагическую гибель близких людей и с чем связано его странное поведение на публичных мероприятиях – читайте в материале «Радио 1».
Детство, семья, образование
Джозеф (Джо) Робинетт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года в городе Скрэнтон, на северо-востоке штата Пенсильвания. Его родители – Джозеф Робинетт Байден-старший и Кэтрин Юджиния Финниган – происходили из католических семей с ирландскими, английскими и французскими корнями. Джо был старшим из четырёх детей: позже в семье появились его братья Джеймс Брайан и Фрэнсис, а также сестра Валери Оуэнс.
В 1953 году семья переехала в соседний штат Делавэр. Там Джо поступил в частную католическую школу Archmere Academy, которую окончил в 1961 году. Позже в этой же школе учились и его сыновья – Бо и Хантер. В школьные годы Байден увлекался бейсболом и активно участвовал в спортивной жизни.
Юность Байдена была осложнена тяжёлым заиканием. Он долго и настойчиво работал над речью. Ему практически удалось избавиться от этого недуга, хотя отдельные затруднения продолжали проявляться и в зрелые годы. В 2019 году, во время своей президентской кампании, Байден открыто объяснял, что его запинки, паузы и особенности поведения на публике – следствие борьбы с заиканием, сопровождавшей его всю жизнь.
В 1965 году Байден получил образование в Университете Делавэра, став бакалавром по нескольким направлениям: искусство, история и политология, а также завершив курс по английскому языку. Продолжив учебу в юридической школе Сиракузского университета (штат Нью-Йорк), он в 1968 году получил степень доктора юридических наук, а в 1969-м его приняли в коллегию адвокатов штата.
Несмотря на то, что годы обучения в Университете Делавэра и Сиракузском университете приходились на период войны во Вьетнаме, Байден не участвовал в боевых действиях. Он пять раз получал отсрочку от призыва по причине обучения, а в 1968 году – медицинское освобождение. Позднее представители политика объяснили это тем, что в молодости он страдал астмой.
Политическая карьера: от клерка до президента
После окончания университета Байден переехал в Уилмингтон (штат Делавэр) и начал юридическую карьеру. В 1969 году он работал клерком в юридической фирме, принадлежавшей видному республиканцу Уильяму Прикетту, и в тот период даже заявлял о симпатии к республиканским взглядам. В дальнейшем Байден стал общественным защитником по уголовным делам, затем перешёл в юридическую фирму демократически настроенного активиста и со временем окончательно сформировал свою политическую позицию как демократ.
Политическая деятельность Джо Байдена началась в 1970 году, когда он впервые участвовал в выборах в местный совет округа Ньюкасл (штат Делавэр) от Демократической партии. Победа на этих выборах обеспечила ему место в совете, которое он занимал до 1973 года – момента, когда Байден стал сенатором США, опередив на выборах кандидата-республиканца. Тогда он вошёл в историю как самый молодой сенатор страны: победу он одержал в 29 лет, а к моменту принесения присяги ему уже исполнились минимально необходимые 30.
Байден шёл в Сенат с прогрессивной программой: выступал за вывод войск из Вьетнама, развитие общественного транспорта, реформу здравоохранения, экологическое регулирование, расширение прав человека и более справедливую налоговую систему. Однако уже через несколько недель после избрания в его семью пришла трагедия – в автомобильной аварии погибли жена и годовалая дочь, а двое сыновей оказались в больнице. Политик всерьёз рассматривал возможность ухода из Сената, но лидер демократической фракции сумел его переубедить.
За более чем 35 лет работы в верхней палате Конгресса (1973–2009) Байден занимал пост главы юридического и международного комитетов, продвигал законодательные инициативы, направленные на повышение ответственности правительства, защиту прав потребителей и охрану окружающей среды. Он поддерживал дополнительные инвестиции в безопасность пассажирских перевозок Amtrak, выступал за расширение роли женщин в работе комитетов и поддерживал проекты по защите их прав. В международной политике Байден определял себя как либерал-интернационалист, настаивая на укреплении международных институтов и многостороннего сотрудничества. В 1990-е годы он критиковал выводы расследования юриста Кеннета Старра против президента Билла Клинтона и поддержал последнего во время голосования по импичменту.
Как член международного комитета Сената Байден встречался более чем со 150 мировыми лидерами из 60 стран, заработав уважение и среди демократов, и среди республиканцев. Его прямота стала известной в Вашингтоне: «Здесь вы совершаете ошибку, когда говорите правду», – сказал он в 2012 году на встрече Национальной ассоциации чернокожих журналистов.
В 1991 году он проголосовал против начала операции в Персидском заливе, полагая, что экономическое бремя ляжет на США. В период балканских войн Байден требовал снять запрет на поставки оружия, инициировать авиаудары НАТО и расследовать военные преступления. В 1993 году он лично посетил Балканы и на встрече со Слободаном Милошевичем назвал его «военным преступником», пригрозив судом. В 1998 году он активно поддержал заключение «Соглашения Страстной пятницы», положившего начало мирному процессу в Северной Ирландии. В 1999 году Байден одобрил удары НАТО по Югославии и вместе с Джоном Маккейном предложил резолюцию о возможном использовании всех видов вооружённых сил.
После терактов 11 сентября 2001 года Байден поддержал операцию в Афганистане. В 2002 году он считал Саддама Хусейна угрозой и проголосовал за использование силы в Ираке, однако позже признал это голосование ошибкой и стал критиковать войну, выступив против наращивания контингентов.
Впервые Байден участвовал в президентской гонке в 1988 году, но вышел из кампании из-за недостоверных заявлений. В 2008 году он снова баллотировался, но уступил на праймериз и присоединился к команде Барака Обамы в качестве кандидата на вице-президентский пост. После победы Байден стал вице-президентом США, курировал направления по Ираку, инфраструктурные проекты и антикризисные меры.
Во время обсуждения решений администрации Обамы Байден часто выполнял роль «жёсткого оппонента». СМИ отмечали, что он выступал против операции по ликвидации Усамы бен Ладена. В 2012 году он вновь стал вице-президентом после победы Обамы на выборах. На втором сроке Байден поддерживал вооружение сирийской оппозиции, инициировал программу по борьбе с сексуальным насилием в вузах и стал первым американским чиновником такого уровня, выразившим соболезнования из-за гибели сербского населения во время бомбардировок 1999 года.
В 2016 году политик отказался от участия в президентских выборах и поддержал Хиллари Клинтон. После ухода из администрации он стал почётным профессором Пенсильванского университета, продолжая высказываться по политическим, экономическим и социальным вопросам.
В апреле 2019 года Байден решил начать новую кампанию, выстроив её на критике действующего президента-республиканца Дональда Трампа. На выборах 2020 года он победил, получив 306 голосов выборщиков. Его напарницей стала сенатор Камала Харрис – первая в истории США женщина и первая представительница афро- и южноазиатской диаспоры на посту вице-президента. 20 января 2021 года Байден вступил в должность президента Соединённых Штатов.
В первые сто дней он отменил многие решения своего предшественника. В частности, вернул США в Парижское соглашение и ВОЗ, остановил режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой, заблокировал строительство трубопровода Keystone XL и инициировал масштабную программу борьбы с голодом. Администрация договорилась о выделении почти двух триллионов долларов на восстановление экономики после пандемии COVID-19.
Весной 2021 года Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Это решение привело к стремительному краху правительства Афганистана и установлению власти талибов. Мировые СМИ публиковали кадры хаоса в аэропорту Кабула, где тысячи афганцев пытались покинуть страну.
Первую зарубежную поездку в качестве президента Байден совершил летом 2021 года. Тогда он посетил Бельгию, Швейцарию и Великобританию. 16 июня в Женеве он провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых стороны договорились о восстановлении контактов и работе над вопросами стратегической стабильности. Однако уже осенью отношения между странами резко ухудшились, поскольку стало известно о подготовке России к спецоперации на Украине. После начала конфликта 24 февраля 2022 года Вашингтон ввёл несколько пакетов санкций против Москвы, а Байден назвал Путина «военным преступником». США периодически усиливали военную поддержку Украине, а в феврале 2023 года Байден посетил Киев.
Журналисты часто обращали внимание на оговорки Байдена и неловкие моменты с участием президента. Среди наиболее обсуждаемых – путаница Сирии и Ливии в 2021 году, смешение имён Обамы и Трампа, неверно произнесённые аббревиатуры и сцены, где он будто бы протягивал руку для рукопожатия и говорил в пустоту.
25 апреля 2023 года Байден объявил о намерении переизбираться. 27 июня 2024 года на первых теледебатах с Трампом он выглядел неуверенно, часто сбивался и терял мысль. В итоге 67% зрителей признали победителем бывшего президента. Это вызвало масштабное давление со стороны демократов, требовавших, чтобы Байден снял свою кандидатуру.
21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из предвыборной гонки и выдвинул Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов. На выборах она проиграла Дональду Трампу.
Личная жизнь Джо Байдена
Первый раз Джо Байден женился в августе 1966 года, ещё будучи студентом Сиракузского университета. Его избранницей стала Нейлия Хантер, которая также училась в этом вузе. В браке у пары родились трое детей: сыновья Бо (1969–2015) и Хантер (род. 1970), а также дочь Наоми (1971–1972).
Старший сын Бо получил юридическое образование, работал адвокатом, служил в военных судах, а затем стал генеральным прокурором штата Делавэр. Он был женат и оставил после себя двоих детей – Натали и Роберта Хантеров. В 2015 году Бо скончался от рака мозга.
Младший сын, Хантер Байден, окончив школу Archmere Academy, решил заняться бизнесом и политическим консультированием. Он работал политическим лоббистом в Вашингтоне, позже занялся инвестиционным консалтингом. В 2022 году Минобороны России утверждало, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Technology Partners, с которым был связан Хантер, якобы участвовал в финансировании украинских биолабораторий.
Дочь Наоми, младший ребёнок Байденов, трагически погибла в декабре 1972 года. Тогда семью постигла тяжёлая трагедия: автомобиль Нейлии, отправившейся за рождественскими покупками вместе с детьми, столкнулся с грузовиком. Жена Байдена и годовалая Наоми погибли на месте. Трёхлетний Бо получил переломы, а двухлетний Хантер – серьёзную черепно-мозговую травму. К счастью, оба сына выжили. Этот период стал одним из самых тяжёлых испытаний в жизни Байдена.
Свадьба была небольшой и камерной. На церемонии присутствовали только Джо, Джилл и его сыновья, Бо и Хантер. Медовый месяц супруги провели необычным для того времени образом – в социалистической Венгрии, на озере Балатон.
В 1981 году у пары родилась дочь Эшли Байден, которая получила образование в области культурной антропологии, стала социальным работником, занималась вопросами защиты детей и молодёжи в Делавэре. Позже она основала бренд одежды Livelihood, направленный на борьбу с расовым и социальным неравенством.
И Джо, и Джилл Байден являются католиками. Вторая супруга политика сохранила преданность преподавательской работе даже после того, как её муж стал вице-президентом – она продолжала учить студентов в колледже под Вашингтоном. Помимо этого, Джилл активно участвует в благотворительных инициативах, особенно связанных с поддержкой людей, сталкивающихся с онкологическими заболеваниями.
Проблемы Джо Байдена со здоровьем
18 мая 2025 года газета The New York Times сообщила, что бывшему президенту США диагностировали рак простаты. По словам его представителя, несмотря на то что заболевание относится к более агрессивным формам, опухоль остаётся чувствительной к гормонам, что даёт возможность проводить эффективное лечение.
Диагноз установили после того, как у политика обнаружили небольшой узелок в простате, что потребовало дополнительного обследования.
На момент выявления болезни Байдену было 82 года. Покидая Белый дом, он стал самым возрастным президентом в истории страны. В прошлом году Одним из факторов, повлиявших на его решение выйти из президентской гонки, стали постоянные обсуждения состояния его здоровья.
Портал Axios опубликовал видеозапись интервью Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, записанную в 2023 году. В ходе беседы тогдашний президент не смог вспомнить год смерти своего сына Бо, скончавшегося от рака мозга в 2015-м. Журналисты также анонсировали выход книги «Борьба и месть», в которой упоминается случай, когда Байден якобы не узнал актёра Джорджа Клуни. После этого, как утверждают авторы, Клуни рекомендовал ему не участвовать в президентских выборах.
В середине мая этого года Axios писал, что окружение Байдена рассматривает возможность использования инвалидного кресла в случае его возвращения в Белый дом из-за ухудшения здоровья политика. В то же время The Guardian отмечала, что помощники демократа пытались скрывать проблемы со здоровьем, с которыми он сталкивался.
Скандал вокруг Байдена и его сына Хантера
Во время президентской кампании оппоненты неоднократно обвиняли Джо Байдена в коррупционных связях на Украине в период его вице-президентства. В частности, ему приписывали участие в заговоре с целью повлиять на расследование, которое проводил украинский генпрокурор в отношении компании Burisma, где работал его сын Хантер. Однако доказательств этим обвинениям не представили.
В январе 2023 года стало известно, что ещё в ноябре 2022-го в аналитическом центре Penn Biden Center, связанном с Байденом, обнаружили секретные документы времён его работы вице-президентом. Сам политик заявил, что был удивлён их появлению в этом месте. Позже в его доме в Делавэре нашли ещё несколько страниц с грифом «секретно». Министерство юстиции США назначило спецпрокурора Роберта Хура для расследования инцидента, проверка продолжается.
В марте 2023 года республиканский конгрессмен Джеймс Комер заявил, что Джо и Хантер Байдены, а также брат президента Джеймс Байден и другие члены их семьи в 2015–2017 годах якобы получили выплаты от китайской энергетической компании. По его словам, фирма State Energy HK Limited перевела деньги организациям, связанным с семьёй Байдена, а затем около 1,06 миллиона долларов распределили по различным банковским счетам. В Белом доме эти утверждения назвали необоснованными.
11 июня 2024 года присяжные признали Хантера Байдена виновным в незаконном владении оружием. Следствие установило, что в октябре 2018 года, покупая револьвер Colt Cobra 38 Special, он указал ложные сведения, заявив, что не употребляет наркотики, хотя сам позже рассказывал о тяжёлой зависимости, от которой страдал с 2015 по 2019 год. Это стало первым случаем в истории США, когда близкий родственник действующего президента был осуждён в период нахождения его родителя в должности.
В сентябре 2024 года Хантер Байден признал вину по делу о неуплате налогов: прокуратура утверждала, что он задолжал государству около 1,4 миллиона долларов. А в начале декабря 2024 года, менее чем за два месяца до окончания президентского срока, Джо Байден подписал указ о помиловании сына. Документ распространялся на все преступления, «которые он совершил, мог совершить или в которых участвовал» с 1 января 2014 по 1 декабря 2024 года, включая инкриминируемые ему эпизоды.
Джо Байден сейчас
После ухода с поста президента Джо Байден не спешит отходить от активной деятельности и открывает для себя новые направления. Как сообщала в начале 2025 года New York Post, после ухода с должности он заключил контракт с крупным агентством талантов Creative Artists Agency – компанией, представляющей интересы актёров, музыкантов, писателей, спортсменов и других деятелей индустрии развлечений.
Подробности его сотрудничества с агентством пока не разглашаются. Однако известно, что CAA уже имело опыт работы с Байденом: именно оно сопровождало выпуск его мемуаров «Обещай мне, папа», в которых политик рассказал о переживаниях после смерти своего старшего сына Бо, умершего от рака.
В октябре этого года бывший президент США впервые появился на публике после сообщений о прохождении курса лучевой терапии из-за рака предстательной железы. По данным Washington Post, сейчас Байден получает лучевую и гормональную терапию в рамках лечения заболевания. Экс-президент чувствует себя удовлетворительно и позитивно реагирует на назначенное лечение.
«Заметно ослабленный» Байден посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне – римско-католическом приходе, который он посещает уже многие десятилетия. Он двигался медленно, опираясь на помощницу. При этом его жена Джилл на богослужении не присутствовала. Также на лице экс-президента по-прежнему заметен крупный шрам над правым глазом, который является последствием недавней операции по удалению раковой опухоли кожи.