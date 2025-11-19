19 ноября 2025, 11:58

Джо Байден (фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывшему президенту США Джо Байдену 20 ноября исполняется 83 года. Как развивалась его карьера от клерка в юридической фирме до главы государства, как он пережил трагическую гибель близких людей и с чем связано его странное поведение на публичных мероприятиях – читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство, семья, образование Политическая карьера: от клерка до президента Личная жизнь Джо Байдена Проблемы Джо Байдена со здоровьем Скандал вокруг Байдена и его сына Хантера Джо Байден сейчас

Детство, семья, образование

Джо Байден (фото: Instagram* @joebiden)



Политическая карьера: от клерка до президента

Джо Байден (фото: Instagram* @joebiden)



Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Барак Обама (фото: kremlin.ru)

Джо Байден (фото: joebiden.com)

Встреча Путина с Байденом 7 декабря 2021 года (фото: kremlin.ru)

Личная жизнь Джо Байдена

Джо и Джилл Байден (фото: Instagram* @joebiden)





Спустя несколько лет Джо Байден вновь обрёл личное счастье. В 1975 году, когда, по его признанию, он только начал возвращаться к полноценной жизни после утраты, друзья устроили ему свидание вслепую в Нью-Йорке с Джилл Джейкобс, учительницей из Атлантик-Сити. Между ними сложились тёплые отношения, и в 1977 году пара поженилась. Джилл взяла фамилию Байден.



Проблемы Джо Байдена со здоровьем

Джо Байден (фото: РИА Новости/Стрингер)

Скандал вокруг Байдена и его сына Хантера

Фото: iStock/rarrarorro

Джо Байден сейчас