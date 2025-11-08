Достижения.рф

«В США нет королей»: Байден прошелся по Трампу

Байден заявил, что действия Трампа позорят США
Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президента США Дональда Трампа подверг резкой критике его предшественник Джо Байден. Об этом пишет газета The New York Тimes (NYT).



В ходе мероприятия Демократической партии в штате Небраска Байден заявил, что Трамп позорит страну.

«Я хочу, чтобы вы поняли, господин президент: вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я в ярости. Это демократия, в демократии нет королей, и его действия – позор для нас как страны», – сказал он.
Также Байден обвинил Трампа в уничтожении конституции и демократии, сравнив это с решением о сносе восточного крыла Белого дома. Затем он потребовал возобновить работу правительства и прекратить шатдаун. Кроме того, Байден поделился личном опытом в борьбе с раком простаты, после чего связал это с политикой Трампа в области здравоохранения.
«Я считаю, что это безнравственно, это не по-американски, сокращать финансирование онкологических исследований. Спросите себя: зачем они это делают? Что ж, я вам скажу, почему. Они выделяют дополнительные четыре триллиона долларов налоговых льгот в пользу самых богатых людей Америки», – заключил экс-президент.
Ранее сообщалось, что Байден с трудом привыкает к размеренной жизни, а также все еще опечален тем, что его вынудили выйти из предвыборной гонки 2024 года.

Лидия Пономарева

