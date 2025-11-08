«В США нет королей»: Байден прошелся по Трампу
Байден заявил, что действия Трампа позорят США
Президента США Дональда Трампа подверг резкой критике его предшественник Джо Байден. Об этом пишет газета The New York Тimes (NYT).
В ходе мероприятия Демократической партии в штате Небраска Байден заявил, что Трамп позорит страну.
«Я хочу, чтобы вы поняли, господин президент: вы работаете на нас, а не мы на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я в ярости. Это демократия, в демократии нет королей, и его действия – позор для нас как страны», – сказал он.Также Байден обвинил Трампа в уничтожении конституции и демократии, сравнив это с решением о сносе восточного крыла Белого дома. Затем он потребовал возобновить работу правительства и прекратить шатдаун. Кроме того, Байден поделился личном опытом в борьбе с раком простаты, после чего связал это с политикой Трампа в области здравоохранения.
«Я считаю, что это безнравственно, это не по-американски, сокращать финансирование онкологических исследований. Спросите себя: зачем они это делают? Что ж, я вам скажу, почему. Они выделяют дополнительные четыре триллиона долларов налоговых льгот в пользу самых богатых людей Америки», – заключил экс-президент.Ранее сообщалось, что Байден с трудом привыкает к размеренной жизни, а также все еще опечален тем, что его вынудили выйти из предвыборной гонки 2024 года.