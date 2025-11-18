Трамп выразил желание провести тест IQ для Байдена и Харрис
Президент США Дональд Трамп выразил желание провести тест IQ у бывшего американского лидера Джо Байдена и экс-вице-президента Камалы Харрис. Об этом глава государства заявил во время выступления на мероприятии компании McDonald's, трансляцию которого вел официальный YouTube-канал Белого дома.
Трамп неоднократно критически высказывался об интеллектуальных способностях Байдена. По его мнению, именно из-за глупости экс-президента начались боевые действия на Украине.
«Просто интересно, я хотел бы провести тест на IQ для Камалы и Байдена. Как вы думаете, кто из них победит?» — сказал Трамп, обращаясь к аудитории.
Ранее американский лидер заявлял, что перед своими выступлениями Байден принимает кокаин.