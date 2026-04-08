Политолог Дудчак назвал поражением США принятие пунктов мирного плана Ирана
Принятие США пунктов мирного плана Ирана стало поражением для американцев. Так считает экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Он пояснил, что иранцы не признали и не выполнили никаких ультиматумов, поставленных американцами. Это стало поражением для США, которое президент Дональд Трамп пытается выдать за «что-то иное». По мнению эксперта, главе Белого дома необходимо перемирие с Ираном, поскольку его оппоненты могут попытаться отправить «недееспособного президента» в отставку.
«Иран устоял, и России от этого сейчас выгоды больше, чем даже от повышения цен на углеводороды. Если бы Иран удалось сломить и установить там американскую власть, США получили бы контроль над регионом и над одними из самых больших в мире запасов нефти», — отметил Дудчак в разговоре с Москвой 24.
Политолог подчеркнул, что на сегодняшний день все ждут развития событий на Ближнем Востоке, но без особых надежд, невзирая на небольшой прогресс.