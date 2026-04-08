Политолог Дудчак назвал поражением США принятие пунктов мирного плана Ирана

08 апреля 2026, 13:46

Принятие США пунктов мирного плана Ирана стало поражением для американцев. Так считает экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.





Он пояснил, что иранцы не признали и не выполнили никаких ультиматумов, поставленных американцами. Это стало поражением для США, которое президент Дональд Трамп пытается выдать за «что-то иное». По мнению эксперта, главе Белого дома необходимо перемирие с Ираном, поскольку его оппоненты могут попытаться отправить «недееспособного президента» в отставку.





«Иран устоял, и России от этого сейчас выгоды больше, чем даже от повышения цен на углеводороды. Если бы Иран удалось сломить и установить там американскую власть, США получили бы контроль над регионом и над одними из самых больших в мире запасов нефти», — отметил Дудчак в разговоре с Москвой 24.