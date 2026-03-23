«Расслабляться не стоит»: политолог раскрыл, на что пойдут €90 млрд, выделенные Киеву

23 марта 2026, 13:14

Политолог Дудчак: 90 млрд евро помогут Зеленскому сохранить власть

Деньги, которые пообещал ЕС Украине, позволят Владимиру Зеленскому сохранять власть на протяжении двух лет. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что ЕС найдет способ выделить €90 млрд на военные нужды Украины, несмотря на вето Венгрии, пишут argumenti.ru.





«Деньги остаются блокированными из-за позиции одного лидера. Но мы направим эти деньги Украине тем или иным путем», — приводит издание слова фон дер Ляйен.

«90 миллиардов евро — это серьезная помощь. Это колоссальные деньги. Европейцы рассчитывают, что эти средства позволят Украине два года продержаться. Деньги пойдут на поддержание существования режима и на вооружение», — подчеркнул политолог.