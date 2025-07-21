Учеба в Китае, пистолет из золота, связь с ОАЭ и скандалы с отцом: Шокирующие тайны сына президента Беларусии Николая Лукашенко
Младший сын президента Беларусии Александра Лукашенко, Николай, с раннего возраста привлекает внимание общественности. Он проявляет себя как талантливый студент и спортсмен, участвуя в значимых государственных мероприятиях. Многие считают его потенциальным преемником своего отца и продолжателем политической династии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Уникальный человекНиколай Александрович Лукашенко родился 31 августа 2004 года в Минске. На момент рождения Николая Александру было 50 лет, он уже десять лет находился на посту президента. Впервые отец показал сына общественности в апреле 2008 года, когда мальчику было три года. Лукашенко-старший с раннего возраста знакомил Колю с оздоровительными процедурами, такими как парение в бане и закаливание, что, по его словам, сделало сына устойчивым к высоким и низким температурам. Также Александр Григорьевич с первых лет жизни считал Колю уникальным человеком.
«Очень подвижный, извините за нескромность, умный мальчик. Он в 5 лет, еще 5-ти лет нет, он все понимает, все знает, где что можно, где нельзя. Поэтому это уже, знаете, как, может, грубо скажу, как талисман мой, это мой крест, вот я его несу», — признавался Александр Лукашенко.
Николай — третий сын Александра Лукашенко. У президента Беларусии есть еще двое сыновей: Виктор, родившийся в 1975 году, и Дмитрий, родившийся в 1980 году, оба от Галины Лукашенко.
Учеба в ПекинеНиколай Лукашенко начал свой образовательный путь в 2011 году, поступив в Острошицко-Городокскую среднюю школу Минского района. В июне 2020 года он продолжил обучение в 10-м классе Лицея Белорусского государственного университета (БГУ) по профилю «Биология», где ранее учился его старший брат Дмитрий и внучки президента. Однако вскоре Николай решил сменить учебное заведение. По одной из версий, в период с 2020 по 2022 годы он обучался в частной гимназии в районе Дрозды. Завершив школу с золотой медалью, он поступил на биотехнологический факультет БГУ.
В 2023 году Николай стал студентом по обмену и поступил в Пекинский университет на факультет биотехнологий. Секретарь партийного комитета университета, Хао Пин, отметил, что Николай — один из лучших студентов своего курса. Обучение проходит на английском языке в рамках совместной белорусско-китайской образовательной программы.
Многоязычный молодой человекНиколай Лукашенко — многоязычный молодой человек, для которого русский язык является родным. Он активно использует его как в повседневной жизни, так и на официальных мероприятиях. Однако свободное владение белорусским языком также не вызывает у него трудностей, хотя на публичных выступлениях и интервью он чаще отдает предпочтение русскому.
С ранних лет Николай проявляет интерес к изучению английского языка, что значительно облегчает его участие в международных образовательных программах и проектах. Уверенное владение английским позволяет ему свободно общаться с иностранными гостями на официальных мероприятиях, демонстрируя его готовность к диалогу и сотрудничеству. Кроме того, обучение в Пекинском университете подразумевает интенсивное изучение китайского языка, что открывает перед Николаем новые горизонты и позволяет глубже погрузиться в культуру и традиции этой древней страны.
ОАЭНиколай Лукашенко с раннего возраста активно сопровождает своего отца, Александра Лукашенко, в зарубежных поездках и встречах с мировыми лидерами. Уже в 2009 году, когда Николаю было всего пять лет, он присутствовал на военных учениях «Запад-2009» в Брестской области, где стал свидетелем маневров под руководством бывшего президента России Дмитрия Медведева, который в тот день преподнес мальчику золотой пистолет. В том же году Николай сопровождал отца во время официального визита в Ватикан, где он стал одним из немногих детей мировых лидеров, подаривших подарок Папе Римскому Бенедикту XVI — русский букварь.
В 2011 году он уже участвовал в заседании Генеральной ассамблеи ООН. В 2014 году Николай посетил Объединенные Арабские Эмираты и Великую мечеть шейха Заида в Абу-Даби, а в 2015 году впервые побывал в Китае. В 2020 году Николай стал заметной фигурой на параде Победы в Москве, привлекая внимание как СМИ, так и публики. В тот день он занял почетное место в первом ряду рядом с президентом России Владимиром Путиным, продемонстрировав, как он вырос и возмужал.
Отношения Александра Лукашенко с его сыном Николаем и перспективы президентстваАлександр Лукашенко неоднократно высказывался о перспективах своего младшего сына Николая, его позиция была изменчивой. В интервью 2020 года он заявил, что не хочет, чтобы Николай стал президентом, хотя в других высказываниях подчеркивал его выдающиеся способности и мужество. В январе 2025 года Лукашенко вновь отметил, что его сыновья не видят себя в роли будущих президентов. Он также отметил, что Николай интересуется политикой и может конструктивно критиковать его. Сам Лукашенко-младший признавал наличие конкуренции и конфликтов с отцом, но, по его словам, они умеют их решать.
«Я могу сказать папе, что он неправ. Я никогда не буду молчать — всегда предпочитаю высказать свою точку зрения. Но при других людях я никогда не скажу ему, что он неправ», — заявил он.