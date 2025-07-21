21 июля 2025, 14:04

Николай Лукашенко (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Младший сын президента Беларусии Александра Лукашенко, Николай, с раннего возраста привлекает внимание общественности. Он проявляет себя как талантливый студент и спортсмен, участвуя в значимых государственных мероприятиях. Многие считают его потенциальным преемником своего отца и продолжателем политической династии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Уникальный человек Учеба в Пекине Многоязычный молодой человек ОАЭ Отношения Александра Лукашенко с его сыном Николаем и перспективы президентства С кем обычно сравнивают Николая Лукашенко Личная жизнь Где живет, рост и вес, хобби Николая Лукашенко

Уникальный человек

«Очень подвижный, извините за нескромность, умный мальчик. Он в 5 лет, еще 5-ти лет нет, он все понимает, все знает, где что можно, где нельзя. Поэтому это уже, знаете, как, может, грубо скажу, как талисман мой, это мой крест, вот я его несу», — признавался Александр Лукашенко.

Учеба в Пекине

Фото: iStock/gyn9038



Многоязычный молодой человек

Фото: iStock/e-crow



ОАЭ

Фото: iStock/Andrey Rykov



Отношения Александра Лукашенко с его сыном Николаем и перспективы президентства

«Я могу сказать папе, что он неправ. Я никогда не буду молчать — всегда предпочитаю высказать свою точку зрения. Но при других людях я никогда не скажу ему, что он неправ», — заявил он.

С кем обычно сравнивают Николая Лукашенко

Личная жизнь

Где живет, рост и вес, хобби Николая Лукашенко