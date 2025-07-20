Путин: Россия лишится независимости, если будет все покупать за газ и нефть
Россия лишится своего суверенитета и конкурентоспособности, если будет все приобретать за счет нефтегазовых ресурсов. Такое мнение журналисту Павлу Зарубину высказал глава государства Владимир Путин.
Российский лидер, высказывая мнение, говорил о том, что еще в 90-х дискутировал с государственными деятелями, которые утверждали, что отечественный автопром необходимо ликвидировать.
«Если мы все будем покупать за нефть и газ (а сейчас такая ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить), тогда РФ просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сказал президент.
Путин добавил, что в вопросах технологий страна должна быть суверенной. Ранее российский лидер высказывался о нынешних мерах поддержки повышения рождаемости.