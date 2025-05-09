Путин оценил роль второго фронта во Второй Мировой войне

Владимир Путин (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Открытие второго фронта поспособствовало приближению Победы во Второй Мировой войне после решающих сражений, произошедших на территории СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет помнить о том, что именно открытие второго фронта приблизило победу.
Также Путин отметил, что высоко ценит вклад в нашу общую победу союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая и всех тех, кто сражался во имя мирного будущего.
Военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятии присутствуют главы многих дружественных государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сербии Александра Вучича, а также премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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Также Путин отметил, что высоко ценит вклад в нашу общую победу союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая и всех тех, кто сражался во имя мирного будущего.
Военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятии присутствуют главы многих дружественных государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сербии Александра Вучича, а также премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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Анастасия Чинкова