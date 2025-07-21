Стало известно, чем может закончиться третий раунд переговоров Украины и России

21 июля 2025, 12:25

Политолог рассказал, что в третьем раунде переговоров с Киевом перемирия можно не ждать

Фото: Istock/nantonov

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Российская Федерация пойдёт на переговоры с Украиной, но это ничего не изменит.





Перенджиев в разговоре с «NEWS.ru» сообщил, что пока Украина не выполнит все ранее озвученные условия, Россия не согласится на перемирие. При этом условия будут те же: вывод всех войск с территорий России, обязательное прекращение ударов БПЛА, отказ Украины от вступления в НАТО.

«Боевые действия не будут остановлены, и никакого прекращения огня не будет. Россия будет продолжать освобождать свои территории, потому что главное условие — вывести войска с наших территорий — выполнено не будет. Украина на это не согласится», — высказался Перенджиев.