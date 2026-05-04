«Увеличить добычу нефти»: Стало известно, почему решение ОПЕК+ не раскачает нефтяной рынок
Энергетик Фролов: возможность добычи нефти у РФ выше, чем у Саудовской Аравии
Семь стран ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Однако, по мнению экспертов, этот шаг не окажет никакого влияния на цены в ближайшей перспективе. Главная причина — блокировка Ормузского пролива, которая создала дефицит, многократно превышающий любые текущие решения альянса.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Радио 1» заявил, что ключевая проблема — не в объемах добычи, а в физической невозможности вывезти сырье из зоны конфликта.
«Данное решение носит формальный характер, но его исполнение будет отложено на некоторый неопределённый срок. Я боюсь тех экспертов, которые считают, что это никак не повлияет. С одной стороны, у нас решение об увеличении добычи на 188 000 баррелей в сутки. А с другой стороны, у нас сокращение более чем на 8 миллионов баррелей в сутки», — сказал он.
По его словам, на этом фоне потенциальный рост добычи Россией до новых разрешенных квот (около 9,6 миллионов баррелей) не способен насытить рынок.
«Тема выхода Объединенных Арабских Эмиратов из альянса также была рассмотрена. Получив формальную свободу от квот, ОАЭ столкнулись с иной проблемой — вывести эту нефть они никак не могут. Более того, они даже не добирали до тех объёмов, которые предписаны квотами, не добирали более миллиона баррелей. ОАЭ — третий в мире экспортер нефтепродуктов после США и России. Судьба их НПЗ в условиях продолжающегося конфликта остается под вопросом, поэтому заявление о выходе из сделки пока "ничего не стоит"», — отметил эксперт.
Фролов добавил, что реальная возможность добычи у России остается выше, чем у Саудовской Аравии, которая сейчас сталкивается с парадоксом: чем жарче лето, тем меньше нефти идет на экспорт.
«Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 7 июня. Полагаю, что альянс не развалится, а сотрудничество продолжится. Сотрудничать и регулировать объёмы производства — это разумнее, чем не сотрудничать и устраивать рыночную возню. Мы опять упираемся в вопрос Ормузского пролива, который так или иначе здесь будет витать, и игнорировать его мы не можем», — резюмировал собеседник.