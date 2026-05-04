«Увеличить добычу нефти»: Стало известно, почему решение ОПЕК+ не раскачает нефтяной рынок

04 мая 2026, 14:30

Энергетик Фролов: возможность добычи нефти у РФ выше, чем у Саудовской Аравии

Семь стран ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Однако, по мнению экспертов, этот шаг не окажет никакого влияния на цены в ближайшей перспективе. Главная причина — блокировка Ормузского пролива, которая создала дефицит, многократно превышающий любые текущие решения альянса.





Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Радио 1» заявил, что ключевая проблема — не в объемах добычи, а в физической невозможности вывезти сырье из зоны конфликта.





«Данное решение носит формальный характер, но его исполнение будет отложено на некоторый неопределённый срок. Я боюсь тех экспертов, которые считают, что это никак не повлияет. С одной стороны, у нас решение об увеличении добычи на 188 000 баррелей в сутки. А с другой стороны, у нас сокращение более чем на 8 миллионов баррелей в сутки», — сказал он.

«Тема выхода Объединенных Арабских Эмиратов из альянса также была рассмотрена. Получив формальную свободу от квот, ОАЭ столкнулись с иной проблемой — вывести эту нефть они никак не могут. Более того, они даже не добирали до тех объёмов, которые предписаны квотами, не добирали более миллиона баррелей. ОАЭ — третий в мире экспортер нефтепродуктов после США и России. Судьба их НПЗ в условиях продолжающегося конфликта остается под вопросом, поэтому заявление о выходе из сделки пока "ничего не стоит"», — отметил эксперт.

«Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 7 июня. Полагаю, что альянс не развалится, а сотрудничество продолжится. Сотрудничать и регулировать объёмы производства — это разумнее, чем не сотрудничать и устраивать рыночную возню. Мы опять упираемся в вопрос Ормузского пролива, который так или иначе здесь будет витать, и игнорировать его мы не можем», — резюмировал собеседник.