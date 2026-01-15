В Подмосковье запустили онлайн-запись на постановку в банк данных опеки

15 января 2026, 10:42

оригинал Фото: istockphoto.com/golubovy

Записаться на приём для постановки на учёт в банк данных опеки потенциальные приёмные родители из Московской области теперь могут в онлайн-режиме: соответствующую услугу запустили на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Механизм работы новой услуги разъяснила глава министерства Надежда Куртяник.





«Пользователю портала достаточно заполнить форму заявления и сразу выбрать удобное для себя место, дату и время личного визита в органы опеки. Система также проверит, есть ли ранее поданные заявления, по которым ещё не пришёл ответ, чтобы избежать дублирующей отправки», — сказала Надежда Куртяник.