«Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+»: Политолог объяснил, как этот шаг бьет по интересам России

29 апреля 2026, 15:47

Политолог Гривач: выход ОАЭ из ОПЕК может привести к полному разрушению альянса

Объединённые Арабские Эмираты, третий по величине производитель в ОПЕК и один из основателей картеля, с 1 мая 2026 года покидают организацию и формат ОПЕК+. Это решение, ставшее неожиданным даже для профессионалов рынка, грозит разрушить сложившийся механизм координации между крупнейшими нефтяными державами.





Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Радио 1» объяснил, что решение было неожиданным, хотя определённые сигналы к тому поступали.



По его мнению, ОАЭ пошли на этот шаг не ради экономической выгоды, а в рамках негласной сделки с Вашингтоном. Эксперт напомнил, что о наращивании добычи в условиях блокировки Ормузского пролива говорить бессмысленно.





«Это безусловное выполнение требований предполагаемой сделки с Вашингтоном, это не было для них вариантом. Не было переговорного процесса, это прямо буквально дипломатический демарш. Выход ОАЭ — это мощнейший удар по целостности ОПЕК, учитывая, что Эмираты являются третьим добытчиком в организации после Саудовской Аравии и Ирака. И могут оказаться не единственными, кто покинет альянс», — подчеркнул эксперт.

«Особенно остро этот шаг бьет по интересам России, для которой ОПЕК+ был ключевым инструментом координации с Саудовской Аравией. Москва теперь вынуждена экстренно реагировать, чтобы не допустить полного разрушения альянса. Парадокс ситуации в том, что логика рынка здесь расходится с ожиданиями обывателя. Выход производителя ради наращивания добычи в случае завершения конфликта и разблокировки пролива ударит по котировкам не вверх, а вниз», — объяснил Гривач.

«Резкое падение цен вряд ли в интересах всех основных игроков. Уход ОАЭ — это в первую очередь геополитическая игра, которая ставит под вопрос будущее всей системы нефтяной координации», — резюмировал Гривач.