Туристам грозит тюрьма за съемку ракетных атак в ОАЭ
Власти ОАЭ ужесточили меры в отношении туристов, снимающих и делающих репосты видео ракетных атак. Как пишет The Guardian со ссылкой на источники, за такой контент путешественникам грозит наказание вплоть до тюремного заключения или депортации.
Согласно местным законам, создание и распространение подобных материалов расценивается как «киберпреступление, сеющее панику». За это предусмотрено административное наказание — штраф до $54 тыс. (около 4,3 млн рублей).
Правоохранительные органы уже предъявили обвинения 20 людям, нарушившим запрет. Среди фигурантов дела — 60‑летний турист из Великобритании, который посещал Дубай. Полиция обнаружила на его телефоне видеозапись иранского ракетного удара по городу.
Власти ОАЭ акцентируют внимание на том, что запрет касается не только публикации роликов в соцсетях, но и их пересылки в личных сообщениях. Силовые структуры ведут активный мониторинг онлайн‑контента и оперативно реагируют на случаи распространения «чувствительной» информации.
