14 марта 2026, 00:00

Guardian: туристам грозит тюрьма за съемку ракетных атак в ОАЭ

Власти ОАЭ ужесточили меры в отношении туристов, снимающих и делающих репосты видео ракетных атак. Как пишет The Guardian со ссылкой на источники, за такой контент путешественникам грозит наказание вплоть до тюремного заключения или депортации.