«В шаге от ядерного инцидента»: Эксперт РАН рассказал о реальной ситуации на Ближнем Востоке
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Всемирная организация здравоохранения официально заявила о подготовке к возможному ядерному инциденту, включая применение атомной бомбы или нападение на ядерные объекты. Директор регионального бюро ВОЗ предупредила, что последствия такого сценария будут ощущаться десятилетиями, и никакая подготовка не спасет мир от тотального ущерба.
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с «Радио 1» отметил, что риски перешли из теоретической плоскости в практическую еще год назад.
«До ядерного оружия мы пока ещё не дошли, потому что, несмотря на риторику, особого смысла в его применении нет. А вот к ядерным инцидентам, к нападению на объекты мы эту границу уже перешли ещё прошлым летом. К счастью, пока широких последствий не было, но прилёты рядом с ядерными объектами показывают, что этот сценарий уже не за горами», — заявил он.
По словам эксперта, наиболее опасным сценарием является обмен ударами по ядерной инфраструктуре. В первую очередь речь идет об атаке Израиля на иранские ядерные объекты, что может спровоцировать ответный удар Тегерана по израильскому центру в Димоне.
«Они могут привести к выбросу радиоактивных веществ на действующей АЭС. В ответ Иран может ударить по израильскому объекту в Димоне. После этого порог применения ядерного оружия окажется гораздо ниже. Наблюдается классическая воронка эскалации», — пояснил аналитик.
Стефанович напомнил, что единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей реальным ядерным арсеналом, является Израиль, который официально не признает своего статуса. Однако ситуацию осложняет наличие у Пакистана оборонного соглашения с Саудовской Аравией.
«Пакистанское ядерное оружие нацелено на Индию, но у Пакистана есть непубличное оборонное соглашение с Саудовской Аравией. Некоторые полагают, что в случае экзистенциальной угрозы королевству Пакистан может прийти на помощь, в том числе с применением ядерного оружия», — добавил эксперт.