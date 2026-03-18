Путин выразил соболезнования новому верховному лидеру Ирана из-за гибели Лариджани

18 марта 2026, 23:30

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.





Российский лидер назвал произошедшее большой потерей для всего региона. Путин подчеркнул значительный личный вклад Лариджани в укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Тегераном, отметив, что неоднократно встречался с ним, считая погибшего настоящим другом России.





«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани. (...) Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — говорится в тексте послания президента РФ.