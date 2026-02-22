Китай может разрабатывать ядерное оружие нового поколения
Китай ведет разработку ядерного оружия нового поколения и уже провел как минимум одно испытание в рамках модернизации своего арсенала. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
Согласно их информации, масштабные инвестиции в ядерную сферу могут обеспечить Китаю технические возможности, превосходящие уровень других ведущих ядерных держав.
Отмечается, что в июне 2020 года Китай, предположительно, провел ядерное испытание на полигоне Лоп‑Нур на северо‑западе страны. Это могло стать нарушением моратория, введенного в 1996 году.
Кроме того, телеканал сообщает, что Китай, вероятно, ведет работы над тактическим ядерным оружием малой мощности. Этот тип вооружения ранее страна не производила.
