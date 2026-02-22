Китай может разрабатывать ядерное оружие нового поколения

22 февраля 2026, 01:21

CNN: Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения

Фото: iStock/Gerasimov174

Китай ведет разработку ядерного оружия нового поколения и уже провел как минимум одно испытание в рамках модернизации своего арсенала. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американских спецслужбах.