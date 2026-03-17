«Все пошло очень криво»: в РФ оценили военную кампанию США против Ирана

17 марта 2026, 22:59

Аналитик Крапивник: У США не хватит ракет, чтобы демилитаризовать Иран

Фото: iStock/AlessandroPhoto

США не смогут провести демилитаризацию Ирана, поскольку необходимые для этого запасы боеприпасов на исходе. Так считает военный аналитик, экс-офицер американской армии Станислав Крапивник.





Он отметил, что в Иране идет уже восемнадцатый день «четырехдневной войны», и для американцев все «пошло очень криво». Эксперт уверен, что у США и у Израиля уже заканчиваются ракеты для ПВО. А их производство увеличить очень сложно, поскольку эти боеприпасы делаются вручную. Всего, по словам Крапивника, США производят порядка 35-40 ракет для Patriot ежемесячно, а для THAAD — 10 штук в месяц.



Аналитик добавил, что у Вашингтона есть проблема с редкоземельными магнитами для систем наведения и радаров, а также с отсутствием подземных бункеров на американских авиационных и морских базах, которые не построили с расчетом на то, что война не будет долгой, а ПВО все защитит.





«В результате, ракеты и ПВО закончились, а бункеров нет. Пока Иран систематически разбирает американскую технику и инфраструктуру. По людям сильно не бьет. Но если удары Иран усилит, то будут большие потери среди людей. Надо будет эвакуировать эти базы. Но куда?» — рассуждает Крапивник в разговоре с Общественной Службой Новостей.