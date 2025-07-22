22 июля 2025, 11:22

Бэррон Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев)

Бэррон Трамп — единственный сын Дональда Трампа от Мелании Трамп. Он родился в 2006 году и с детства находится под защитой родителей от внимания СМИ. Несмотря на это, его фотографии часто появляются в светских изданиях, особенно с учетом политической карьеры отца, что увеличивает интерес к его биографии. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Рождение звездного наследника Образование и переезд в Белый дом Скандалы и общественное внимание Шепнул на ушко Байдену Личная жизнь и интересные факты

Рождение звездного наследника

«Он очень силен духом. Он независим, самоуверен и точно знает, чего хочет», — рассказывала Мелания.

Фото: iStock/SorinVidis



Образование и переезд в Белый дом

Фото: iStock/YevgeniyM



Скандалы и общественное внимание

Шепнул на ушко Байдену

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Личная жизнь и интересные факты