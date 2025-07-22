Вечеринка в Белом доме и аутизм: Шокирующие факты о сыне Трампа и его поступок на инаугурации отца в адрес Байдена
Бэррон Трамп — единственный сын Дональда Трампа от Мелании Трамп. Он родился в 2006 году и с детства находится под защитой родителей от внимания СМИ. Несмотря на это, его фотографии часто появляются в светских изданиях, особенно с учетом политической карьеры отца, что увеличивает интерес к его биографии. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Рождение звездного наследникаБэррон Трамп появился на свет 20 марта 2006 года, став единственным общим ребенком Дональда и Мелании Трамп. Его рождение произошло всего через год после их свадьбы, и с тех пор жизнь мальчика стала предметом внимания со стороны СМИ и общественности. Несмотря на статус родителей, Бэррон рос в атмосфере, свободной от наемных нянь. Мелания Трамп активно участвовала в его воспитании, стараясь обеспечить ему максимально нормальное детство. Большую часть времени он проводил в роскошном особняке Trump Tower, где для него был выделен целый этаж. Также известно, что Мелания потакала своему единственному сыну. Он рисовал на стенах своей комнаты и в пять лет носил только маленькие костюмы, подражая своему отцу.
«Он очень силен духом. Он независим, самоуверен и точно знает, чего хочет», — рассказывала Мелания.
Образование и переезд в Белый домПеред началом президентского срока отца Бэррон учился в престижной Columbia Grammar and Preparatory School в Нью-Йорке. Однако после переезда в Вашингтон летом 2017 года он стал учеником новой школы. Это событие вызвало смешанные чувства среди родителей и сотрудников учебного заведения, опасавшихся повышенного внимания к школе и возможных угроз безопасности. Помимо этого, он обосновался в Белом доме. В его распоряжение поступило несколько комнат, а также бассейн, баскетбольная площадка, домашний кинотеатр. Бэррон отличается дружелюбием. Переехав в Вашингтон, он первым делом позвал на экскурсию в Белый дом школьных друзей из Нью-Йорка. Вечеринка прошла весело, ребятам было позволено остаться в гостях с ночевкой.
Скандалы и общественное вниманиеСменив обстановку, Бэррон столкнулся с новыми вызовами. В 2016 году актриса Рози О’Доннелл открыто заявила о возможном аутизме мальчика, что вызвало бурю негодования у его родителей. Мелания пообещала подать в суд за распространение слухов.
Шепнул на ушко БайденуВ последнее время внимание общественности вновь привлек Бэррон. Его последнее заметное появление состоялось на инаугурации отца, где молодой человек впечатлил окружающих своими тактичными манерами, сдержанным стилем и привлекательной внешностью. Особый интерес вызвал момент, когда Бэррон подошел к улыбающемуся экс-президенту США Джо Байдену и шепнул ему что-то на ухо. Реакция Байдена была мгновенной: его лицо изменилось, а Бэррон, довольный результатом своего неожиданного вмешательства, вернулся на место. Это небольшое взаимодействие стало предметом обсуждения в социальных сетях, где пользователи активно гадают, что именно мог сказать сын Трампа.
Личная жизнь и интересные фактыНа данный момент личная жизнь парня сосредоточена вокруг его семьи. Он регулярно проводит время с родителями и бабушкой с дедушкой. Бэррон Трамп в детстве пользовался необычным уходом: после купания его натирали молоком с вытяжкой из икры — уникальным косметическим средством, разработанным его матерью для ее торговой марки. Это не единственное, что привлекло внимание к нему. Дональд Трамп полушутя отмечал, что впечатляющий рост сына — результат бабушкиной кулинарии, ведь Амалия Кнавс, бабушка Бэррона, известна своими вкусными пирожками.
Кроме того, мальчик с ранних лет проявлял творческий подход к играм, увлеченно строя целые города из кубиков Lego. Мелания Трамп называет своего двухметрового сына «маленьким Дональдом», подчеркивая схожесть его характера с характером отца. Также стоит отметить, что Бэррон владеет тремя языками: английским, французским и словенским.