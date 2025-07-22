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Вечеринка в Белом доме и аутизм: Шокирующие факты о сыне Трампа и его поступок на инаугурации отца в адрес Байдена

Бэррон Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев)

Бэррон Трамп — единственный сын Дональда Трампа от Мелании Трамп. Он родился в 2006 году и с детства находится под защитой родителей от внимания СМИ. Несмотря на это, его фотографии часто появляются в светских изданиях, особенно с учетом политической карьеры отца, что увеличивает интерес к его биографии. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».



Рождение звездного наследника

Бэррон Трамп появился на свет 20 марта 2006 года, став единственным общим ребенком Дональда и Мелании Трамп. Его рождение произошло всего через год после их свадьбы, и с тех пор жизнь мальчика стала предметом внимания со стороны СМИ и общественности. Несмотря на статус родителей, Бэррон рос в атмосфере, свободной от наемных нянь. Мелания Трамп активно участвовала в его воспитании, стараясь обеспечить ему максимально нормальное детство. Большую часть времени он проводил в роскошном особняке Trump Tower, где для него был выделен целый этаж. Также известно, что Мелания потакала своему единственному сыну. Он рисовал на стенах своей комнаты и в пять лет носил только маленькие костюмы, подражая своему отцу.

«Он очень силен духом. Он независим, самоуверен и точно знает, чего хочет», — рассказывала Мелания.

Фото: iStock/SorinVidis

Образование и переезд в Белый дом

Перед началом президентского срока отца Бэррон учился в престижной Columbia Grammar and Preparatory School в Нью-Йорке. Однако после переезда в Вашингтон летом 2017 года он стал учеником новой школы. Это событие вызвало смешанные чувства среди родителей и сотрудников учебного заведения, опасавшихся повышенного внимания к школе и возможных угроз безопасности. Помимо этого, он обосновался в Белом доме. В его распоряжение поступило несколько комнат, а также бассейн, баскетбольная площадка, домашний кинотеатр. Бэррон отличается дружелюбием. Переехав в Вашингтон, он первым делом позвал на экскурсию в Белый дом школьных друзей из Нью-Йорка. Вечеринка прошла весело, ребятам было позволено остаться в гостях с ночевкой.

Фото: iStock/YevgeniyM

Скандалы и общественное внимание

Сменив обстановку, Бэррон столкнулся с новыми вызовами. В 2016 году актриса Рози О’Доннелл открыто заявила о возможном аутизме мальчика, что вызвало бурю негодования у его родителей. Мелания пообещала подать в суд за распространение слухов.

Шепнул на ушко Байдену

В последнее время внимание общественности вновь привлек Бэррон. Его последнее заметное появление состоялось на инаугурации отца, где молодой человек впечатлил окружающих своими тактичными манерами, сдержанным стилем и привлекательной внешностью. Особый интерес вызвал момент, когда Бэррон подошел к улыбающемуся экс-президенту США Джо Байдену и шепнул ему что-то на ухо. Реакция Байдена была мгновенной: его лицо изменилось, а Бэррон, довольный результатом своего неожиданного вмешательства, вернулся на место. Это небольшое взаимодействие стало предметом обсуждения в социальных сетях, где пользователи активно гадают, что именно мог сказать сын Трампа.

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Личная жизнь и интересные факты

На данный момент личная жизнь парня сосредоточена вокруг его семьи. Он регулярно проводит время с родителями и бабушкой с дедушкой. Бэррон Трамп в детстве пользовался необычным уходом: после купания его натирали молоком с вытяжкой из икры — уникальным косметическим средством, разработанным его матерью для ее торговой марки. Это не единственное, что привлекло внимание к нему. Дональд Трамп полушутя отмечал, что впечатляющий рост сына — результат бабушкиной кулинарии, ведь Амалия Кнавс, бабушка Бэррона, известна своими вкусными пирожками.

Кроме того, мальчик с ранних лет проявлял творческий подход к играм, увлеченно строя целые города из кубиков Lego. Мелания Трамп называет своего двухметрового сына «маленьким Дональдом», подчеркивая схожесть его характера с характером отца. Также стоит отметить, что Бэррон владеет тремя языками: английским, французским и словенским.
Дарья Осипова

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