Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированный искусственным интеллектом ролик с «арестом» экс-главы государства Барака Обамы.
Видео начинается с фрагмента выступлений американских политиков-демократов в том числе Обамы и бывшего президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: «Никто не стоит выше закона». В следующем кадре в Овальном кабинете Обаму арестовывают агенты ФБР под песню «YMCA», которую Трамп активно использовал во время своей предвыборной кампании.
В конце видео экс-президент Барак Обама находится за решеткой.
Ранее нынешний американский лидер обвинил Обаму в мошенничестве и попытке подорвать результаты выборов 2016 года.
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