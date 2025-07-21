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Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

Трамп выложил сгенерированный ИИ ролик с арестом Обамы
Барак Обама (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированный искусственным интеллектом ролик с «арестом» экс-главы государства Барака Обамы.



Видео начинается с фрагмента выступлений американских политиков-демократов в том числе Обамы и бывшего президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: «Никто не стоит выше закона». В следующем кадре в Овальном кабинете Обаму арестовывают агенты ФБР под песню «YMCA», которую Трамп активно использовал во время своей предвыборной кампании.

В конце видео экс-президент Барак Обама находится за решеткой.

Ранее нынешний американский лидер обвинил Обаму в мошенничестве и попытке подорвать результаты выборов 2016 года.

Екатерина Коршунова

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