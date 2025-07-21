Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

21 июля 2025, 15:03

Трамп выложил сгенерированный ИИ ролик с арестом Обамы

Барак Обама (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированный искусственным интеллектом ролик с «арестом» экс-главы государства Барака Обамы.