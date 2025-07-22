В США раскрыли причину угроз Трампа России
The Hill: Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании
Президент США Дональд Трамп начал угрожать России из-за своей супруги. Об этом пишет The Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона.
Он отметил, что все должны поблагодарить Меланию Трамп. По его словам, жена президента каждый день рассказывает ему о том, что Россия бомбит Украину.
Ранее американский лидер, отвечая на вопрос о роли жены Мелании в смене его позиции по вопросу украинского конфликта, заявил, что она «очень нейтральна».
До этого Дональд Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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