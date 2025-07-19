Минсельхоз США внезапно уволил сотрудников из России, Китая, Ирана и КНДР
Минсельхоз США (USDA) уволил порядка 70 иностранных контрактных сотрудников из «стран-противников», к которым относят Россию, Китай, Иран и КНДР. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что большинство сотрудников были китайскими постдокторантами, которые работали в Исследовательской службе сельского хозяйства (ARS). Теперь она столкнётся с пересмотром публикаций и приостановке ключевых проектов.
Представители ведомства подчеркнули, что увольнения связаны с защитой нацбезопасности и являются частью большой работы по исключению иностранных специалистов из «враждебных стран» из всех исследовательских программ.
При этом уточняется, что сотрудники были отстранены от работы внезапно, у многих перестали работать пропуска.
Канал также отмечает, что до снятия федерального моратория на наём, который запланирован на 15 октября, уволенные не будут заменены. Такие меры уже привели к заморозке ряда проектов, в том числе разработки вакцины от токсинов в мясе.
Читайте также: