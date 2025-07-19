Минсельхоз США внезапно уволил сотрудников из России, Китая, Ирана и КНДР

19 июля 2025, 14:20

Фото: iStock/rarrarorro

Минсельхоз США (USDA) уволил порядка 70 иностранных контрактных сотрудников из «стран-противников», к которым относят Россию, Китай, Иран и КНДР. Об этом сообщает телеканал Fox News.