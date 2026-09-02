Выборы-2026: как проголосовать, сколько партий будут участвовать и как отдать свой голос с помощью ДЭГ?

02 сентября 2026, 15:21

Выборы в России пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

В сентябре 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября, а одновременно с федеральной кампанией в регионах страны состоятся выборы различного уровня, в том числе депутатов Московской областной думы.