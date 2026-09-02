Выборы-2026: как проголосовать, сколько партий будут участвовать и как отдать свой голос с помощью ДЭГ?
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
В сентябре 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября, а одновременно с федеральной кампанией в регионах страны состоятся выборы различного уровня, в том числе депутатов Московской областной думы.
Решение о проведении выборов в Госдуму 20 сентября утвердил президент России Владимир Путин. Центризбирком определил трехдневный формат голосования. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такой порядок удобен для граждан и одновременно является важной составляющей безопасности избирательного процесса.
Выборы пройдут по прежней смешанной системе. В Госдуму предстоит избрать 450 депутатов: 225 парламентариев получат мандаты по партийным спискам, еще 225 будут избраны в одномандатных округах.
При этом в 2026 году одномандатная система претерпела изменения в связи с участием в выборах жителей новых регионов России. Всего утверждено 225 округов с учетом ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Донецкой Народной Республике сформированы три округа, в Луганской Народной Республике — два, а в Запорожской и Херсонской областях — по одному. Общее число депутатов Госдумы при этом остается прежним — 450.
Помимо выборов в федеральный парламент, в единый день голосования запланированы кампании регионального уровня. Состоятся выборы глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов. Еще в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии новых руководителей будут выбирать законодательные органы по представлению президента. В целом также сообщалось о выборах глав 11 субъектов и депутатов законодательных органов еще в 38 регионах.
В Московской области Мособлдума на 139-м заседании приняла постановление о назначении выборов в региональный парламент. Голосование в Подмосковье, как и на федеральных выборах, пройдет с 18 по 20 сентября.
В выборах в Госдуму в 2026 году примут участие 10 партий. В федеральном бюллетене представлены «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», Российская экологическая партия «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии».
Проголосовать можно будет как традиционным способом на избирательном участке, так и дистанционно. Дистанционное электронное голосование в 2026 году будет доступно в 33 регионах. Для жителей Москвы онлайн-голосование пройдет на региональном портале. Предполагается, что принять участие в ДЭГ смогут до 48,4 млн человек, причем у 86% из них уже есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».
Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо авторизоваться на портале «Госуслуг», найти раздел ДЭГ, проверить и подтвердить свои данные, после чего подать заявление до 23:59 по московскому времени 14 сентября. С 18 по 20 сентября избирателю потребуется зайти на портал ДЭГ через «Госуслуги» и подтвердить личность с помощью кода из СМС или телефонного звонка. После этого откроется электронный бюллетень, в котором можно выбрать кандидата и подтвердить свой голос.
Проголосовать на участке смогут граждане, достигшие 18 лет. Для этого потребуется прийти на свой избирательный участок с паспортом и поставить отметку напротив выбранного кандидата.
Для граждан, которые не могут посетить участок, предусмотрено голосование на дому. Заявление можно подать в участковую избирательную комиссию лично или по телефону после публикации графика работы УИК, но не позднее 14:00 последнего дня голосования. В заявлении необходимо указать причину и контактные данные. После этого члены комиссии придут к избирателю с переносным ящиком и бюллетенем.
Голосование также будет организовано и за пределами России. Избирательные участки планируют открыть более чем в 150 странах, всего за рубежом будет задействовано свыше 300 участков.
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