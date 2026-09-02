В Подмосковье проводят профессиональную подготовку операторов БПЛА
Жители Московской области старше 16 лет могут пройти профессиональное обучение по программе подготовки операторов БПЛА мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь». По завершении курса слушателям присваивается квалификация «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)» и выдается свидетельство о профессии рабочего и должности служащего.
Программа предназначена для граждан России, имеющих полное общее образование. Обучение проводится в очном формате, а его общая трудоемкость составляет 126 часов. Из них 112 часов приходится на лекционные и практические занятия, рассчитанные на 14 дней. Учебный день длится восемь часов, продолжительность одного учебного часа составляет 50 минут.
В ходе обучения слушатели получают знания и практические навыки, необходимые для безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем. Участники программы изучают требования воздушного законодательства, правила использования воздушного пространства, порядок выполнения полетов над населенными пунктами, а также особенности работы в запретных зонах и зонах ограничения полетов.
Значительный блок программы посвящен основам воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии. Будущие операторы изучают летно-технические характеристики беспилотных систем, осваивают принципы планирования маршрутов и подготовки полетной документации. Кроме того, они знакомятся с требованиями эксплуатационной документации, правилами ведения связи и алгоритмами действий экипажа при возникновении нештатных и аварийных ситуаций.
Практические занятия позволяют отработать навыки, которые непосредственно необходимы оператору беспилотной системы. Слушатели учатся читать аэронавигационные материалы, оценивать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку, выполнять необходимые расчеты, составлять полетные задания и планы.
В рамках курса будущие специалисты также осваивают специальное программное обеспечение для подготовки программы полета и ее загрузки в бортовой навигационный комплекс. Они учатся оценивать техническое состояние беспилотной системы, выполнять запуск, дистанционное пилотирование и контролировать параметры полета. Отдельно рассматриваются вопросы распознавания факторов угроз и ошибок, определения пространственного положения беспилотного воздушного судна и обеспечения безопасности полета.
Завершающим этапом обучения становится итоговый экзамен. Слушатели, которые успешно освоили программу и сдали экзамен, получают квалификацию «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)» и соответствующее свидетельство.
Таким образом, жители Подмосковья старше 16 лет могут за 14 учебных дней получить профессиональные знания и практические навыки, необходимые для эксплуатации беспилотных авиационных систем мультироторного типа.
Более подробную информацию об обучении можно узнать на сайте ЦСП «Витязь».
Читайте также: