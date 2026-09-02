В Подмосковье проводят профессиональную подготовку операторов БПЛА

02 сентября 2026, 15:00

оригинал Фото: iStock/Andrei Metelev

Жители Московской области старше 16 лет могут пройти профессиональное обучение по программе подготовки операторов БПЛА мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь». По завершении курса слушателям присваивается квалификация «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)» и выдается свидетельство о профессии рабочего и должности служащего.